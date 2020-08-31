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【李嘉誠增持】李嘉誠父子增持長實　涉資1.4億元

即市財經 17:23 2020/08/31

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李嘉誠父子在半年間增持長實約1.56%。

長和系創辦人李嘉誠、長和 （00001） 主席李澤鉅再度增持長實 （01113） 股份，二人以李嘉誠基金會在8月25日、26日、27日及28日，增持333.1萬股長實股份，涉資約1.4億元，各日平均每股入股價42.4884元、42.3609元、41.8516元和41.9248元。

完成增持後，李嘉誠持股權益由35.40%增至35.49%；李澤鉅權益由35.47%增至35.56%。

李嘉誠父子從今年3月起連月增持長實，李嘉誠權益由33.93%增加1.56百分點，李澤鉅權益由34%同步增加1.56百分點。

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編輯：麥德銘

香港股票 長實集團（01113） 李澤鉅 李嘉誠 長實
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