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【日日賞】八達通日日賞今日完結　把握最後使用機會！

理財智慧 17:42 2020/08/31

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已推行多年的八達通日日賞計劃今日完結。八達通日日賞計劃早前已逐步終止，經網站及八達通App的新會員登記，及於商戶賺取日日賞$的會員優惠亦經已停止。藉計劃完結前，可到以下商店，以日日賞$1當港幣1元使用，即時扣減消費金額，只要結賬付款前告知收銀員，之後拍卡即可。

可使用使用日日賞$的商店：

  • 惠康超級市場
  • Market Place by Jasons
  • Market Place
  • 3hreesixty
  • Jasons Ichiba

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如果今日內有關積分未被使用，所累積的積分將會被清空。若不清楚自已餘下多少積分，可透過部分港鐵站或指定地點的八達通服務站查閱，也可透過八達通手機應用程式查閱。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

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責任編輯：楊子瑩

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