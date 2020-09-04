【國泰危機】國泰「飛機餐」外賣愈做愈大　下周擴東涌服務至迎東邨、東環（第二版）

▲ 國泰航空擴大外賣範野至東涌多個屋苑。

疫情下航空服務需求大減，國泰航空 （00293） 旗下國泰航空飲食服務（香港）較早前推出whatsapp外賣業務後，國泰宣布，自9月1日開始，逢周一至周五（公眾假期除外）增設晚市外賣，同時擴大服務範圍至東涌多個大型屋苑。國泰的外賣並沒有加價，維持40元。

國泰指出，9月1日開始，外賣業務服務範疇，除本覆蓋的機場島上機構，還會新增6個送餐地點，分別是海天碼頭AA填海工程工地辦公室、香港空運貨站、逸東邨、映灣園2期、藍天海岸及昇薈。

國泰於今日（4日）公布，下周一（7日）再增兩個送餐地點，包括迎東邨、東環。

國泰指，晚餐外賣供應時間為每晚6時30分至7時30分，落單時間為下午2時至5時；至於原有的午餐外賣供應時間維持中午12時至下午1時，落單時間為上午9時10時；供應有限，售完即止。

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編輯：陳韻妍