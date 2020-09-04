  • 31°C
香港時間 : 2020904日 (五) 17:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國泰危機】國泰「飛機餐」外賣愈做愈大　下周擴東涌服務至迎東邨、東環（第二版）

即市財經 17:13 2020/09/04

分享：

國泰航空擴大外賣範野至東涌多個屋苑。

疫情下航空服務需求大減，國泰航空 （00293） 旗下國泰航空飲食服務（香港）較早前推出whatsapp外賣業務後，國泰宣布，自9月1日開始，逢周一至周五（公眾假期除外）增設晚市外賣，同時擴大服務範圍至東涌多個大型屋苑。國泰的外賣並沒有加價，維持40元。

國泰指出，9月1日開始，外賣業務服務範疇，除本覆蓋的機場島上機構，還會新增6個送餐地點，分別是海天碼頭AA填海工程工地辦公室、香港空運貨站、逸東邨、映灣園2期、藍天海岸及昇薈。

國泰於今日（4日）公布，下周一（7日）再增兩個送餐地點，包括迎東邨、東環。

國泰指，晚餐外賣供應時間為每晚6時30分至7時30分，落單時間為下午2時至5時；至於原有的午餐外賣供應時間維持中午12時至下午1時，落單時間為上午9時10時；供應有限，售完即止。

 

相關文章：國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？

相關文章：【國泰危機】國泰7月客運續跌99%　8、9月運力不足一成（第二版）

 

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳韻妍

香港股票 外賣 航空 國泰航空（00293） 東涌 國泰航空 WhatsApp 映灣園 昇薈 藍天海岸

上一篇文章

【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享）

下一篇文章

【小米股價】格力集團斥逾35億參投小米產業基金　小米收市倒升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%
【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%
【恒指夜期】滙豐倫敦收報32.65元較港低2.4%　夜期收市低水408點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收報32.65元較港低2.4%　夜期收市低水408點（不斷更新）
【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）
【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）
【港版納指】恒生科技指數ETF再登場遇回吐　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）
【港版納指】恒生科技指數ETF再登場遇回吐　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）
【美股期貨】道期轉升140點 納指期貨仍跌　Tesla盤前續跌3%穿400元（不斷更新）
【美股期貨】道期轉升140點 納指期貨仍跌　Tesla盤前續跌3%穿400元（不斷更新）
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元