【內房業績】恒大半年少賺56% 促銷累毛利率跌9個百分點

▲ 中國恒大上半年少賺56.2%至65.4億元人民幣，核心業務利潤為192.5億元人民幣。

早前已發盈警的中國恒大 （03333） 上半年少賺56.2%至65.4億元（人民幣，下同），核心業務利潤為192.5億元，核心業務利潤率為7.2%，不派中期息。期內，營業額增長17.5%至2,666.3億元。恒大今日跌3.8%，收報18.1港元。

恒大首7月全年累計完成合計銷售額3,911.4億元，完成全年6,500億元合約銷售目標的61.4%。上半年集團共計841個項目實現交付，交付金額2,608.4億元，按年增長18%。

受新冠病毒疫情爆發影響，集團進行了全國促銷活動，實施銷售價格優惠，銷售價格下降，故雖然期內的收入增加，但是利潤減少，毛利率較去年同期大跌9個百分點至25%。

截至6月底止，住宅土地儲備項目817個，總規劃建築面 積2.4億平方米。另外，恒大擁有舊改項目104個，其中深圳佔55個。

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編輯：袁諾曦