【內房業績】恒大半年少賺56% 下半年可售貨量達9000萬平方米（第二版）

▲ 中國恒大上半年少賺56.2%至65.4億元人民幣，核心業務利潤為192.5億元人民幣。

早前已發盈警的中國恒大 （03333） 上半年少賺56.2%至65.4億元（人民幣，下同），核心業務利潤為192.5億元，核心業務利潤率為7.2%，不派中期息。期內，營業額增長17.5%至2,666.3億元。恒大首7月全年累計完成合計銷售額3,911.4億元，完成全年6,500億元合約銷售目標的61.4%。恒大指，下半年可售貨量達9000萬平方米，並力爭3800億元的銷售回款，有信心完成全年銷售目標。

恒大今日跌3.8%，收報18.1港元。

上半年銷售回款率達89.4%，按年升23個百分點，副主席兼總裁夏海鈞指，恒大定位為民生地產，產品以剛需為主，剛需盤達97%。他又指，疫情爆發後，恒大迅速起用網上銷售平台「恒房通」，帶動集團銷售持續領先，上半年逾8成的銷售是來自於「恒房通」，認為其「功不可抹」，並為綫上銷售奠定基礎。

毛利率按年跌9個百分點

上半年集團共計841個項目實現交付，交付金額2,608.4億元，按年增長18%。受新冠病毒疫情爆發影響，集團進行了全國促銷活動，實施銷售價格優惠，銷售價格下降，故雖然期內的收入增加，但是利潤減少，毛利率較去年同期大跌9個百分點至25%。

夏海鈞表示，疫情令消費者預期改變，消費者更追求有一套住房，惟擔心小型發展商在交付方面會出現困難，故會傾向選擇大型發展商的樓盤，認為該等令市場的集中度提高，大型龍頭往更好的方向發展，小型的發展商則退出市場。

截至6月底止，住宅土地儲備項目817個，總規劃建築面 積2.4億平方米。另外，恒大擁有舊改項目104個，其中深圳佔55個。

預計大灣區項目可成新的利潤增長點

夏海鈞指，集團於2016年開始大灣區的佈局，當中城市更新項目佔多數，主要是來自跟政府簽約，另一種是從小型發展商接手，故併購項佔集團的土儲約5成。他續指，隨著時間的推移，相信大灣區的項目會為集團創造巨大的收益，成為新的利潤增長點。

截至6月底止，淨負債率79.8%。在降負債方面，恒大指，會加大銷售及回款，以及實現土地儲備負增長，力爭平均每年減少3000萬平方米，又相信分拆物管公司可實現集團權益增長，料可降低淨負債率19個百分點，有信心可達成中央的要求，成為「房地產調控的模範生」。

恒大早前宣布計劃將物業管理服務部門金碧物業分拆上市，並且預先引入戰略投資者。夏海鈞指，希望力爭在年內完成上市，集團亦計劃將其他優質的業務分拆上市。

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編輯：袁諾曦