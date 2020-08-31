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【網民熱話】公屋戶學生網上學習有壓力 與私樓同學比較居住環境感自卑

環球政經 16:57 2020/08/31

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新冠肺炎疫情，為了避免過多的面對面接觸，很多會議與課堂都改以線上會議進行。不過遙距教學也不是人人享受，有住公屋學生表示每次「開CAM」都倍感壓力，看見住私樓同學的居住環境，更覺自卑。

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有網民在討論區開帖文訴苦，自從開始了網上課堂後，暴露了公屋戶與私樓戶的差距，但金錢的差距不是最大問題，反而是屋企人和環境有較大影響。

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他認為返學校上課大家在一致的環境學習比較公平，但現在全世界在屋企讀書，是公屋窮人的末日，家人迫在一間細屋，環境嘈吵得令他不能專心上課。一眾網友看到貼文，都希望公屋學生不要妄自菲薄，鼓勵他們努力學習。

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責任編輯：翁嘉陽

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