【港元定期存款】港元拆息3連升 花旗特定理財戶3個月港元定存息0.8厘

▲ 花旗今天上調3個月港元定存息0.2厘，但新息率仍未破一厘。

月結遇上兩大焦點新股撞期抽資，包括市傳凍資約4,000億元的農夫山泉 （新上市編號：09633） ，以及明天（9月1日）開始招股的百勝中國 （新上市編號：09987） ，業界預計這兩隻熱爆新股或在市場吸資逾3,000至4,000億元。一個月港元拆息3連升，今天（8月31日）報0.37厘的一個月高位。不過，暫只得兩間大行調整港元定期存款息率，包括東亞 （00023） 微削138天港元定存年息（約4.6個月）0.08厘，新息率至0.74厘。相反，花旗則向特定的指定理財戶、Citigold戶口上調3個月港元定存年息0.2厘，新報0.8厘，但同時又向其它級別的存戶減此短存息0.1厘，最新存息介乎0.2厘到0.3厘。專家預計，港銀暫毋須急於掉頭加港元定存息，只是針對大戶等短存或較具上升空間，畢竟眼下券商爭為百勝中國的孖展撲水，而銀行亦伺機以高息力搶貴客大戶及新資金。

致富證券證券業務主管郭家安表示，已向銀行商討百勝中國的孖展安排，但同業的普遍反應是頭寸稍緊，及至明天才能落實拆放的孖展息率，故料明早招股的百勝中國，行內的孖展息可能要直逼3厘。

郭家安剖析，有望挑戰今年「凍資王」地位的農夫山泉，孖展鎖息10天，9月7日才回籠；而百勝中國又於9月9日的招股凍資才解禁，變相令兩大新股撞期，難免令銀根趨緊。而該行為農夫山泉提供的孖展息要2.98厘，較早前資金鬆動時的2.28厘為高，遂料市場對百勝中國的孖展息或扯升至近3厘；不過，該行暫仍力爭保持約2.98厘的較低息，惟最終仍視乎銀行的拆借情況，明早才能拍板落實。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪