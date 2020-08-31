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【百勝中國IPO】百勝中國9987周二起招股　入場費23636元 市值逾1,600億

股樓投資 17:03 2020/08/31

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中概股百勝中國（新上市編號：09987）公布，在本港作第二上市，將於明日（1日）至周五（4日）中午12時招股，發售價不超過每股468元，每手50股計，入場費23,635.8元，預期將會在下周四（10日）掛牌。公開發售價將於9月4日或之前參考股票在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。

根據資料顯示，是次百勝將全球發行4,19107萬股股份，96%為國際配售，4%為香港公開認購，並可按「全球發售架構」基準重新分配，亦按超額配股權是否獲行使而定。

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6大內銀半年少賺700億　摩通：總體業績令人失望，詳情請按：【見下頁

公司計劃將發售所得款項淨額用於擴張及深化餐廳網絡；投資於數字化及供應鏈、食品創新及價值定位提升、優質資產；及運營資金及一般公司用途。

百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY。上周五（28日），百勝股價再創上市新高，最高報56.94美元，總市值升至約213億美元（1,660億港元）。

花旗一個月內第二次唱好比亞迪電子　全因睇好其口罩業務？詳情請按：【見下頁

公司稍早前公布今年第二季度業績，錄得收入按年跌11%至19億美元（約147億港元），淨利潤跌26%至1.32億美元（約10億港元），經調整淨利潤按年跌23%至1.36億美元（約10.5億港元）。

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記者：李兆明

 

百勝中國（美：YUMC） 百勝中國（09987） KFC 必勝客 中國概念股 第二上市 股票

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