  • 30°C
香港時間 : 2020831日 (一) 17:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【百勝中國IPO】百勝中國9987周二起招股　入場費23636元 市值逾1,600億

股樓投資 17:03 2020/08/31

分享：

中概股百勝中國（新上市編號：09987）公布，在本港作第二上市，將於明日（1日）至周五（4日）中午12時招股，發售價不超過每股468元，每手50股計，入場費23,635.8元，預期將會在下周四（10日）掛牌。公開發售價將於9月4日或之前參考股票在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。

根據資料顯示，是次百勝將全球發行4,19107萬股股份，96%為國際配售，4%為香港公開認購，並可按「全球發售架構」基準重新分配，亦按超額配股權是否獲行使而定。

小米股價近十日升近5成　市值逾5,600億 升抵最牛目標價，詳情請按：【見下頁

6大內銀半年少賺700億　摩通：總體業績令人失望，詳情請按：【見下頁

公司計劃將發售所得款項淨額用於擴張及深化餐廳網絡；投資於數字化及供應鏈、食品創新及價值定位提升、優質資產；及運營資金及一般公司用途。

百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY。上周五（28日），百勝股價再創上市新高，最高報56.94美元，總市值升至約213億美元（1,660億港元）。

花旗一個月內第二次唱好比亞迪電子　全因睇好其口罩業務？詳情請按：【見下頁

公司稍早前公布今年第二季度業績，錄得收入按年跌11%至19億美元（約147億港元），淨利潤跌26%至1.32億美元（約10億港元），經調整淨利潤按年跌23%至1.36億美元（約10.5億港元）。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

記者：李兆明

 

百勝中國（美：YUMC） 百勝中國（09987） KFC 必勝客 中國概念股 第二上市 股票

上一篇文章

【疫市買樓】政府樓價指數轉跌　代理：業主放盤很醒　不理滯後數據

下一篇文章

8萬人圍觀網上拍賣2千萬元豪宅 樂視賈躍亭前妻北京物業賣出還債

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【一名經人】羅家聰：轉型
【一名經人】羅家聰：轉型
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬
【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬
【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法
【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？