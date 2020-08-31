【安倍辭職】自民黨9月14日選接任人 菅義偉獲多派支持

日本首相安倍晉三上周五（28日）因健康理由，宣布辭去首相職位。日本媒體報道，日本執政自民黨計劃於9月14日，選出接任安倍的人選。共同社引述消息指，日前決定參選的「令和大叔」內閣官房長官菅義偉獲黨內多個派系支持。

競逐黨總裁參選人需爭取20名自民黨國會議員提名推薦，再經394名議員和都道府縣共141人選出。共同社引相關人士透露，「麻生派」和「二階派」均支持菅義偉。

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本身是無派系的菅義偉，如果想穩勝，必須爭取「細田派」的支持，該派系掌有約100張票。菅義偉的人氣一直高企，除了有「令和大叔」之稱，去年7月參議院選舉時，為多名候選人拉票和助選，在東京池袋相當受歡迎。

不過，共同社早前報道，菅義偉因與安倍「有裂痕」，指前者在政府抗疫工作上不獲重用。報道引述黨員稱，兩人當時對首相繼任人亦出現分歧。兩人的分歧傳聞或影響「細田派」的取態。

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自民黨目前分成7大派系，最大的3個派系分別是，安倍的清和政策研究會（現會長為細田博之，又稱細田派）、副首相兼財相麻生太郎的志公會（又稱麻生派）和6屆眾議員竹下亘領導的平成研究會（竹下派）；「二階派」屬第5大派系。

菅義偉早前並未表態參選，但他從2012年以來，一直擔任內閣官房長官，與聯合執政的公明黨關係很好。若他繼任首相，料延續安倍近8年來的財政和貨幣政策，集中振興經濟。

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責任編輯：鄧燕君