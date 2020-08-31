【疫情贏家】日清食品上半年多賺34% 回抵上升軌支持8.1元可吸

早前公布盈喜的食品股日清食品（01475）公布中期業績，盈利錄1.78億元按年升34.3%。不派中期息。日清上半年盈利勝盈喜預期，然而隨業績揭盅，早上一度炒上高見8.86元的該股亦高位回吐，全日升幅收窄至1.2%報8.37元。

【中石化業績】中石化上半年見紅仍派特別息 回抵3.5元可吸納 詳情請看【下一頁】

【內銀股業績】 建設銀行上半年 少賺11%至1376億元人民幣 詳情請看【下一頁】

上半年，收入增加15.9%至17.35億元，主要歸因於恐慌性搶購，令香港大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求增加，以及杯麵及香港製造的袋裝即食麵在中國的銷量增加， 這反映了「宅經濟」帶動的額外需求。期內，上海的新合營分銷業務已如期於2020年4 月開始營運，並於本年第二季度帶來收入增加。上半年，日清毛利率較去年同期上升1.7個百分點33.9%。毛利率上升主要歸因於水電煤等費用減少，主要原材料價格同比保持穩定以及香港產品組合的變化。

期內，香港業務收入7.08億元，按年增加13.1%；中國業務收入，收入10.3億元，按年增加17.8%。分部業績方面，香港業務大幅增長66.8%至9,790萬元， 主要由於上半年收入激增及較少投放於廣告及促銷活動。 中國業務增長43.7%至1.42億元，主要歸因於收入自然增長的強勁表現，以及廣告及促銷費用 的減少。

日清指，因疫情受控，經濟逐漸回復正常，預期優質即食麵市場於中短期內會有健康增長，公司將透過推出新產品及地區擴張去恢復中國業務。

日清自7月起，成功營造上升軌，近日於接近9元開始有阻力。由於疫情下集團產品需求料繼續高企，盈利能見度下後市仍可看高一線。候其回抵上升軌支持約8.1元可以吸納，目標價可定於10元，止蝕價定於7元。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】