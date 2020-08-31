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【疫市買樓】政府樓價指數轉跌　代理：業主放盤很醒　不理滯後數據

股樓投資 17:10 2020/08/31

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本地確診宗數回落，樓市交投氣氛因此好轉，買家擔心遲買更貴。不過，據政府最新公布，上月樓價指數由升轉跌，按月跌0.5%。值得留意的是，香港樓市易受氣氛主導，簡單來說，樓價跌，人人唱淡，自然無人敢買，當主調慢慢變成「遲買更貴」，人人唱好，買家便加快入市，帶動樓價上升。重要的是，到底樓價指數由升轉跌的消息，有沒有影響樓市？ 

以近期成交最旺的嘉湖山莊為例，該盤主打上車盤，深受用家歡迎，若樓價指數轉跌消息利淡樓市，嘉湖山莊自然受影響。中原伍耀祖說，現時客人很醒目，知道政府公布的樓價指數是滯後數據，相信難影響交投氣氛，以業主角度來看，他們只看單位有多少人睇，有多少人問價，而睇樓客則看有沒有筍盤，業主有多少議價空間，因此不論是業主，又或睇樓客，也不受樓價指數消息影響。 

他續說，8月首14天，嘉湖山莊僅錄得5宗成交，其後疫情轉趨穩定，抑壓多時的購買力重投市場，終致下半月成交急升，以最近5日為例，更連錄16宗成交。 

雖然成交回升，惟伍耀祖坦言，本月成交以減價盤為主，部分單位位於極低層，又或裝修欠奉，除此之外，業主普遍肯加大議價空間，故本月屋苑平均實用呎價只約10,538元，按月跌2.8%，若以成交價計，有2宗造價500萬元以下，而實用呎價10,000元以下則有9宗。他續說，筍盤已消化得「八八九九」，部分業主開始縮減議價空間，叫價相對「硬淨」。 

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撰文 : 黃卓賢

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