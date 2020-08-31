【內房股】新力控股半年多賺83% 料下半年新增約300億人幣土地貨值

▲ 新力控股聯席董事長兼行政總裁陳凱預期，全年獲取的土地將超過去年。

新力控股 （02103） 首8個月新增達30個項目，聯席董事長兼行政總裁陳凱表示，項目權益貨值達300億元（人民幣，下同），開支約122億元。他指，餘下時間拿地續通過招拍掛、收購及產業購地，料新增的土地貨值同樣約300億元，相信全年土地獲取將超過去年，但強調公司只追求規模，會以穩步發展為主。

新力上半年在大灣區只拿了1個項目。陳凱解釋，大灣區土地獲取的周期會比長三角長，因有較多城市更新項目，而且深圳、東莞等地區的土地招拍掛較少。他認為，公司在惠州的土地儲備可觀，足夠公司發展，沒有特別需要「加倉」，加上期內公司在大灣區的團隊有所調整。

上半年新力毛利率按年下跌2.9個百分點至30.2%。首席財務官許進業表示，受土地價格上脹以及限價影響，毛利率下行為行業普遍現象，料未來下行趨勢持續，但相信公司的毛利率仍會優於同業。

新力控股上半年多賺83.1%至8.7億元（人民幣，下同），核心利潤增長約71.5%至6.8億元，不派息。期內，收入按年增約24.6%至87億元。

截至6月底止，淨資產負債比率由去年底的67%減少0.8個百分點至66.2%。對於融資收緊政策「三條紅綫」，管理層表示，政策還未正式出台，但預計對公司影響不大，公司一直注重通過經營改善，降低對融資的依賴。

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編輯：袁諾曦