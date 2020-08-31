【數據地位】香港數據中心年度投資佔亞太54%　最佳選址排第4

▲ 根據戴德梁行最新研究顯示，香港位列亞太區最具吸引力的數據中心選址第4位，緊隨新加坡、悉尼及東京等城市。

Cushman & Wakefield戴德梁行指出，亞太區數據中心投資持續增長，單是2018至2020年（首8個月）的整體交投量已達57億美元，是2015至2017年同期的7.2倍。儘管受新冠肺炎疫情影響，數據中心市場投資仍然活躍，2020年首8個月亞太區整體交投量達14.3億美元，為2019年總數的56%。

根據戴德梁行最新研究顯示，香港位列亞太區最具吸引力的數據中心選址第4位，緊隨新加坡、悉尼及東京等城市。主因地區屬最低稅收的地區之一，天然災害因素最低，同時光纖速度、市場規模、電力價格排行中游位置，惟不足之處是高地價。

港數據中心發展落後新加坡 港府措施難見成效

Google台灣設第3間數據中心 斥資逾52億港元

自2020年初至今，本港數據中心投資總額佔整個亞太地區市場的54%。最矚目成交為中國移動在7月份，以56億港元從政府投得位於沙田的工業用地作數據中心發展，樓面尺價達5,967港元，價錢高於次標價56%，並刷新香港工業地皮樓面尺價的紀錄。

截至2020年第二季，香港數據中心總存量達790萬平方呎，其中8成由10間數據中心營運商佔有，其中單是兩間最大的本地營運商──新意網及電訊盈科，已瓜分31%的面積份額，其餘約3成則由非本地的營運商佔用。戴德梁行預計，因部份非本地營運商已預租或預購未來的新供應樓面，非本地營運商的市佔率會在未來幾年提升。

政府宜釋放數據中心專用地 並加快審批

現存數據中心用戶主要為金融機構、銀行、保險公司及電訊商等，預計未來數據中心需求將由大型雲端服務營運商，例如AWS亞馬遜、Microsoft Azure、 Google Cloud、騰訊雲及阿里巴巴雲等主導。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝建議，為保持本港在數據中心市場的競爭力，政府應釋放更多數據中心專用地，以滿足急增的需求。另一方面，當局應考慮標準化補地價金額，讓投資者及營運商更容易估算重建數據中心項目的成本及時間。

他又稱，政府也應加快和簡化不同政府部門處理及審批數據中心相關的申請流程，協助投資者及營運商解決重建或改裝數據中心所面對的難題。

責任編輯：姚慧儀