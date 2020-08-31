保監局：內地客新保單次季再縮84%　上半年僅及去年同期4分1

▲ 保監局資料顯示，內地客新造保單收入按年大跌76%。

保監局公布上半年保險業臨時數據，上半年長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為655億元，按年跌34.4%。隨香港因防疫而大幅限制出入境限制，來自內地訪客新造保單保費，從第一季的54億元跌84.5%至次季8.39億元，半年整體62億元，按年跌76%，佔個人業務總額9.6%，較2019年上半年佔26.4%大減。

保監局指，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費中，個人人壽及年金的非投資相連業務，按年跌35%至607億元；投資相運業務，新造保單就跌21%至46億元。保監局補充，保險公司上半年共發出約46,000份合資格延期年金保單，帶來32億元新造保單保費，佔個人業務總額4.9%。

保監局表示，上半年有效長期業務的保費收入總額為2,803億元，按年升5.6%，主要由於退休計劃業務供款261億元，增加58.7%，帶動增長。

一般保險業務，保監局指，上半年毛保費按年增9.7%至335億元，淨保費增8.8%至228億元。受直接業務帶動，整體承保利潤由4.32億元上揚至6.24億元。鑑於疫情未有放緩跡象，保監局料，疫情對保費收入及盈利的影響將在未來數季愈趨明顯。

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編輯：麥德銘