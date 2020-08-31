【全民檢測】普及社區檢測計劃明開始　檢測前邊3件事唔做得？

全民檢測的普及社區檢測計劃將於明天起為市民提供免費檢驗，各區設立的141間社區檢測中心會由早上8時至晚上8時開放。截至今日（31日）中午12時已有51萬人預約。內地早前曾展開多次檢測，有醫療人員提醒民眾在接受採集樣本前，不能做3件事。

全民檢測計劃截至今午51萬人登記 11個檢測中心未來7天額滿【下一頁】

【全民檢測】免費社區普及檢測今日開始預約 附流程、預約及18區採樣站連結【下一頁】

湖北省中醫院光谷院區門診採樣人員李輝當時提醒，民眾在檢測前，應留意以下3點：

避免檢測前進食

檢測前兩個小時不要飲食，不要讓胃太飽，以免在採集咽拭子時引起嘔吐、反胃等不適的機會。

避免喝酒或漱口

採集樣目前至少半個小時，不要喝酒或用消毒水漱口，因為酒精和消毒水會破壞喉嚨的部分病毒。

避免吸煙及吃香口膠

檢測前盡量不要抽煙、嚼香口膠，因為化學物質可能影響檢測結果。

預約連結：24 小時預約 https://www.communitytest.gov.hk/

18區採樣中心連結：https://www.communitytest.gov.hk/locations

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責任編輯：楊子瑩