【螞蟻IPO】科網狂潮下　螞蟻集團估值平定貴？（下集）

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）已在香港、上海科創板正式遞交上市申請，市場對其寄予厚望。招股書披露其三大項業務，截至2020年6月30日止6個月，數字支付與商家服務、數字金融科技平台、創新業務及其他，分別佔螞蟻集團總收入比例為35.9%、63.4%、0.8%。

上集提及「數字支付與商家服務」，支付業務在內地增長速度放緩。究竟支付業務放緩是暫時性抑或有望回升呢？

事實上，總支付交易規模是大家都識的Price X Quantity，即每單交易金額和每單宗數的總和。儘管內地已經全面開放二孩政策，但似乎現今城市人生育意欲不高，經濟學家亦開始擔心內地人口紅利消失。在內地人口未能大幅回升下，要谷起Quantity，即交易宗數似乎有些難度，即少啲人自然就少啲交易。再看Price，今年上半年受疫情拖累，環球經濟停頓，甚至倒退，失業率大升的情況下，誰會願意買貴價貨。若未來面臨通縮，則每單交易金額要下降，故總支付交易規模難以大幅增長。

內地習慣傾向儲蓄為主

再看第二大業務「數字金融科技平台」，收入貢獻逐年上升，由2017年的44%，增至2019年的56%，上半年更升至63%，成為螞蟻集團主要收入來源。同時，數字金融科技平台業務被視為是螞蟻利潤率較高的業務。再細看「數字金融科技平台」，微貸科技佔收入比例高達39.4%。微貸科技主要是服務消費信貸及小微經營者信貸需求，旗下花唄、借唄，消費者可用於日常消費，簡單啲講，即係借錢。

市場似乎對微貸科技充滿想像空間，認為借貸業務潛在空間大，未來就好似美股VISA（美：Ｖ）、Mastercard（美：MA）繼續爆升。但有一點要留意是，大家好像忽視了美國與中國的消費習慣。美國人是喜歡on credit，無錢都繼續碌卡買；中國人是喜歡儲錢，大家細個都聽阿媽講過「等我幫你儲起啲利是錢，大個仔先畀番你。」

加上美國GDP是以消費為主導，接近7成佔比，而中國GDP的消費佔比約3成。雖然內地政府有意催谷內需，但短期難以改變中國人儲蓄的習慣。所以，信貸需求難以短綫大增，不要對微貸科技充滿幻想。

宜看風險披露

再看招股書風險披露，「即使我們能夠留住金融機構合作夥伴，但他們可能出於各種我們無法控制的原因而無法滿足我們平台上所有的消費信貸和小微經營者信貸的需求，例如相關法律法規對他們的流動性限制和資本充足率要求。此外，倘若監管政策採取消費行業去槓桿或其他限制中國消費信貸規模的措施，我們的金融機構合作夥伴和持牌小額貸款子公司可能無法滿足通過我們平台促成的消費信貸的需求。任何該等情況均可能對我們的業務、財務業績和發展前景產生重大不利影響。」內地講求經濟平穩發展，一旦發現槓桿過高，或泡沫太大，則或有不同法規推出限制信貸市場。

總結而言，螞蟻集團旗下兩大業務過往表現確是優秀，但未來似乎不確定因素較多，能否保持過往高速增長成疑問，故若以64倍估值上市的話，肯定馬雲不算平賣螞蟻集團。但未來有無得升呢？參考去年阿里巴巴回港上市後表現，1個月內累升兩成，故市場對螞蟻集團上市表現有憧憬，預料正式招股後，又再掀抽新股熱潮，短綫理應可再上，但長綫則宜觀察上述談及的兩大項業務進展。

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編輯：江麗琦