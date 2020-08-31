【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享） 環球政治 17:01 2020/08/31 分享： 澳洲跟中國關係持續緊張，角力場不只限於外貿，大學學術交流也面臨中斷。澳洲政府宣布深入調查大學與中國聯繫。鑑於中澳愈走愈遠，加上中方「千人計劃」備受西方質疑，澳洲大學中止跟中國往來，恐怕在所難免，近年依賴中國資金的澳洲大學料迎來最大衝擊。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到 2020/05/23 【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得 2020/05/30 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得 【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力 今日 【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力 【移民澳洲】新技術清單包逾80職業 IT建築護理吃香 2020/08/21 【移民澳洲】新技術清單包逾80職業 IT建築護理吃香 【移民澳洲】延5年簽證須持特區護照 只持BNO不合資格 2020/08/21 【移民澳洲】延5年簽證須持特區護照 只持BNO不合資格 最新專欄文章 更多 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享） 今日 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享） 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享） 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 2020/08/28 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 2020/08/27 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 澳洲 大學 貿易戰 外交 政治 中國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入