【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）

澳洲跟中國關係持續緊張，角力場不只限於外貿，大學學術交流也面臨中斷。澳洲政府宣布深入調查大學與中國聯繫。鑑於中澳愈走愈遠，加上中方「千人計劃」備受西方質疑，澳洲大學中止跟中國往來，恐怕在所難免，近年依賴中國資金的澳洲大學料迎來最大衝擊。

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