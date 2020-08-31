中國將對澳洲紅酒進行反補貼調查 兩星期內第2次

今日（31日）中國商務部今日發出公告，表示將會對澳洲進口的紅酒進行反補貼調查，已經是兩星期內的第2次。公告內容指，於上月6日時收到中國酒業協會，代表國內紅酒產業提交的反補貼調查申請，要求對容量2公升以下的澳洲進口紅酒進行調查，以保護國內紅酒產業權益。

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中國酒業協會指，相關進口產品受澳洲政府補貼，受益補貼項目更高達40項。中國商務部表示，收到申請書後進行國初步調查，認為申請書符合條例規定的立案要求和証據，因此決定自8月31日起，對澳洲進口的相關紅酒進行反補貼調查。

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澳洲貿易部對商務部此舉感失望失望，同時強調澳洲紅酒並沒以低於市場價格在中國出售，相關產品出口時亦沒有獲澳洲政府補貼。

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責任編輯：翁嘉陽