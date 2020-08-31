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【人民幣定存】花旗延優惠　20萬港元兌人幣　1個月定存3.8厘

理財智慧 16:30 2020/08/31

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多間大行近期也看好人民幣滙價，預期人民幣較現水平有約2至3%的潛在升幅。不少人近來也重投人民幣定存的懷抱。

花旗銀行今日宣布延長人民幣定存優惠，即日起至9月12日，新客戶以30萬元人民幣或以上開立定存戶口，定存3或6個月可享年利率1.3厘。

新客戶即現時沒有任何Citibank銀行戶口，亦未曾於過去12個月內取消任何Citibank銀行戶口之客戶。同時，優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立之定期存款，並只適用於同時持有投資戶口之客戶。

此外，即日起至9月30日，客戶於花旗銀行以新資金20萬元等值或以上之美元或港元兌換人民幣，並開立1個月人民幣定存可享3.8厘年利率。

適用於全新客戶，以及過去6個月內未有進行美元10,000元等值或以上之外幣交易(港元兌美元及美元兌港元之交易除外)的現有客戶。優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立之定期存款，必須於分行開立定期存款。

 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

銀行 人民幣 花旗銀行 定期存款

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