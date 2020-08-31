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【BNO移民】英明年A-Level 或延遲開考 讓師生追趕學習進度

環球社會熱點 16:13 2020/08/31

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明年舉行的A-Level和中等教育普通證書（GCSE）考試或推遲到7月舉行。

今年受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，早前公布的英國高級程度考試（A-Level）成績亦受影響。新學年將至，英國工黨表示，明年舉行的A-Level和中等教育普通證書（GCSE）考試應推遲到7月舉行，讓師生有足夠時間追趕因停課拖慢了的教學進度。

在野工黨影子教育大臣格林（Kate Green）指出，原定於5月份進行的考試，應延遲至7月下旬進行，以便師生有更多時間追趕學習進度，特別是11年級和13年級的學生，因上學年停課數月，要追趕進度準備應考將如「難以攀登的小山」（"a mountain to climb"）。

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今年，有約28萬名應考今屆A-Level，39.1%考生的成績比教師提交的預測成績，低至少一個等級。更大的爭議是，大部份私立學校的學生成績卻未被系統的演算法調低。宣布成績幾天後隨即引起廣泛批評，其後政府態度急轉彎，決定以教師估計的成績作準。

全國班主任協（NAHT）常務秘書懷特曼（Paul Whiteman）提醒，延遲開考方案值得考慮，但同時也會間接縮短大學、學院等高等院校招生和僱主招聘的時間，增加其壓力。

考試監管機構Ofqual表示，將在10月之前決定來年是否取消考試，或是再次以教師評估的成績作準。

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責任編輯：葉芷樺

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