  • 30°C
香港時間 : 2020831日 (一) 19:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO移民】英國A-Level明年或延遲開考 讓師生追趕學習進度

環球社會熱點 16:13 2020/08/31

分享：

明年舉行的A-Level和中等教育普通證書（GCSE）考試或推遲到7月舉行。

今年受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，早前公布的英國高級程度考試（A-Level）成績亦受影響。新學年將至，英國工黨表示，明年舉行的A-Level和中等教育普通證書（GCSE）考試應推遲到7月舉行，讓師生有足夠時間追趕因停課拖慢了的教學進度。

在野工黨影子教育大臣格林（Kate Green）指出，原定於5月份進行的考試，應延遲至7月下旬進行，以便師生有更多時間追趕學習進度，特別是11年級和13年級的學生，因上學年停課數月，要追趕進度準備應考將如「難以攀登的小山」（"a mountain to climb"）。

【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力

【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口

今年，有約28萬名應考今屆A-Level，39.1%考生的成績比教師提交的預測成績，低至少一個等級。更大的爭議是，大部份私立學校的學生成績卻未被系統的演算法調低。宣布成績幾天後隨即引起廣泛批評，其後政府態度急轉彎，決定以教師估計的成績作準。

全國班主任協（NAHT）常務秘書懷特曼（Paul Whiteman）提醒，延遲開考方案值得考慮，但同時也會間接縮短大學、學院等高等院校招生和僱主招聘的時間，增加其壓力。

考試監管機構Ofqual表示，將在10月之前決定來年是否取消考試，或是再次以教師評估的成績作準。

【BNO移民】英國淨移民人數大增 中國印度留學生較多

【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：葉芷樺

相關文章

【BNO移民】英國最大超市Tesco創1.6萬職位 支援網購
2020/08/25
【BNO移民】英國最大超市Tesco創1.6萬職位 支援網購
【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？
2020/08/25
【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？
【BNO移民】英國決心9月復課 家長拒從可重罰2萬5
2020/08/25
【BNO移民】英國決心9月復課 家長拒從可重罰2萬5
【BNO移民】英國政府急轉軚 不再反對學童校內戴口罩
2020/08/26
【BNO移民】英國政府急轉軚 不再反對學童校內戴口罩
【BNO移民】英國零售業大裁員 2009年以來最嚴重
2020/08/26
【BNO移民】英國零售業大裁員 2009年以來最嚴重
傳染病 移民 疫情 大學 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間18:00）
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手
【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手
【美國疫情】常春藤名校華裔生無視防疫開派對 逾3000人聯署促踢出校
【美國疫情】常春藤名校華裔生無視防疫開派對 逾3000人聯署促踢出校
【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片）
【美國大選】伊萬卡傾力演講 梅拉尼婭翻白眼？ （有片）