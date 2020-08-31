【科網狂潮】蘋果Tesla拆細今生效 數據告訴你：股價未升完

蘋果（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）拆細股份今（周一）生效，成為美股科技股市場頭等大事，市場注視股份拆細能否為股價加添上升動力，還是出現反高潮回吐。有網上經紀統計卻發現，美國重磅大價股拆細股份後，中綫幾乎例升。

網上經紀eToro研究顯示，重磅美股拆細股份後，幾乎無一例外中綫例升。其中亞馬遜（美：AMZN）過去3次拆股，1年後股價平均上升209%；微軟（美：MSFT）、當勞（美：MCD）及可口可樂（美：KO）歷來同樣先後拆細9次之多，拆股後1年股價平均上升47%、22%及11%。

重磅美股拆細 1年平均升33%

整體而言，這些重磅美股拆細後1年，股價平均上升33%，可視為尚佳的博取回報機會。

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今次拆股的主角之一蘋果，過去亦曾4次拆股，1年後股價平均表現相對遜色，僅升10.4%。惟值得注意的是，蘋果其中1次拆股剛好撞上2000年科網股泡沬，1年後股價暴瀉逾6成。若剔除這一次，其他3次拆股後1年的平均升幅逾3成。

拆股擴股東基礎增流通量 降散戶門檻

美股拆細後股價勁升的原因簡單，直接下調散戶入場門檻，有助擴大股東基礎及提升交投流通量。尤其在今日美股散戶投資者參與短炒日增的情況下，重磅美股拆細的效應可能更為顯著。

以今日1拆4的蘋果而言，盡管美股1股亦可買賣，但拆細前1年已逾500美元，折合近4,000港元，已相等於不少港股的1手入場費；今日1拆5的Tesla，拆細前股價逾2,200美元，折合逾1.7萬港元。

撰文：劉德斌

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