【中石化業績】中石化上半年見紅仍派特別息 回抵3.5元可吸納

藍籌股中石化（00386）公布，上半年轉盈為虧，錄得217.25億元人民幣（下同）虧損。該股雖不派中期息，但每股派特別息7分。集團股價造好，一度升至3.65港元創一個月新高。全日該股收報3.58港元上升2.5%。

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中石化指，期內原油銷量按年增16.4%，至348.8萬噸，但每噸價格同比降33%，至2006元。天然氣銷量按年跌5%，至約124.75億立方米，每千立方米售價降4%，至1360元。受每噸平均價均降逾14%所拖累，汽油、柴油銷量分減11.7%和13.3%。該集團指，煉油業務經營虧損約317億元，勘探及開發業務經營虧損60億元，加上其他業務經營收益倒退而錄虧損。

中石化預期，內地疫情防控取得成果，石油石化產品之需求將加速復甦，惟預計國際油價低位徘徊。在勘探及開發方面，將加大穩油增氣降本力度，在下半年計劃生產原油1.38億桶，生產天然氣58.05億立方英尺、加工原油1.3億噸等。此外，上半年資本支出約450億元，料全年總額較年初計劃降低約10%。

由於派特息有驚喜，反映中石化上半年受累低油價之下資金充足，加上內地油管資產醞釀重組，有利集團加快出售資產，後市仍可看高一線。近期該股在3.5至3.7港元上落，候其回抵區間底部3.5港元可伺機吸納，目標價可設於4港元，止蝕價設於3.1港元。

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