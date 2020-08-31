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【營商策略】Tiffany生意第二季急速反彈　全因易烊千璽擔任代言人？

商業 16:11 2020/08/31

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新冠肺炎自今年初中國爆發，蔓延至全球各地。不過，內地似乎已逐漸從疫情復甦過來，Tiffany & Co在中國的銷售額自4月份反彈，帶動Tiffany在第二季扭虧為盈。

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Tiffany在中國的生意額在4月份止跌回升，5月份更錄得按年增長90%。Tiffany行政總裁Alessandro Bogliolo透露，升勢延續整個第二季，期內營業額大增80%。

力谷社交媒體群眾

Tiffany在中國的表現出色，除了因為當地購買力逐步恢復外，亦因品牌的市場推廣策略更集中在當地本土社群，起用中國歌手易烊千璽為品牌代言人。Tiffany透露，此策略帶動品牌在社交平台的追蹤者、互動比率大幅增加。

（Tiffany網站圖片）

南韓表現亦不遜

Tiffany全球營業額仍然下跌29%，但受惠於中國生意增長，使Tiffany在第二季重拾盈利3200萬美元；惟仍較去年同期挫77%。

除了中國市場之外，Tiffany表示南韓本地的銷售反彈亦非常強勁。不過，受疫情影響，鄰近市場疲弱、旅客銷售減少，拖累了該市場的整體表現。

apm亦調整社交媒體策略，以KOL直播配合新世代需求。了解請按【下一頁

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責任編輯：葉泳珊

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