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亞航行政總裁擬研發超級應用程式 疫市發掘新財路

環球社會熱點 16:06 2020/08/31

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新冠肺炎疫情影響下，多國未完全放寬出入境限制，全球航空業仍面對危機，亞洲航空（AirAsia）早前更宣佈裁員3成。亞航行政總裁Tony Fernandes表示計劃研發一款超級應用程式，提供送外賣、購物及支付等功能，試圖在疫情下為停飛的公司發掘新財路。

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英國廣播公司（BBC）報道，Tony Fernandes表示在新冠肺炎疫情期間，花費大量時間研究如何改善亞航應用程序和及支付平台BigPay。

他更透露希望利用超過6,000萬用戶的數據庫作起點，計劃研發一款超級應用程式，結合送外賣、購物、電子支付、娛樂和旅行等功能，試圖與Grab、GoJek和微信等公司競爭。

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他強調亞航一直是發展電子業務的公司，也是首批提供網上銷售服務的航空公司。他指出Grab和GoJek等企業最初也只是外賣或網約車平台，其後逐步擴展多元化業務，對亞航研發超級應用程式有信心。

亞航去年更進攻樂壇，與環球音樂合作推出唱片公司Red Records，希望發掘有潛質的東南亞明星來吸引西方觀眾。該公司首名簽約藝人為泰國歌手Jannine Weigel，目前於社交媒體有數百萬追隨者。Tony Fernandes透露，投資唱片公司有助亞航吸引年輕人，同時為應用程式提供多元化內容。

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責任編輯：鄭錦玲

亞洲航空行政總裁表示計劃研發一款超級應用程式，在新冠肺炎疫情下為停飛的公司發掘新財路。

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