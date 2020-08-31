【騰訊死敵】抖音傳推雲遊戲功能　全面挑戰騰訊

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騰訊 （00700） 在內地科網市場最大的優勢是其社交平台，而字節跳動旗下的抖音被視為挑戰騰訊「霸主」地位的最有力挑戰者。今日市場傳出字節跳動旗下的抖音，正在內測雲遊戲功能，抖音用戶可在觀看的遊戲視頻畫面，透過點擊雲遊戲，即可直接玩相關的遊戲，消息又指目前的遊戲種類主要為休閒類。換言之，抖音不再單是視頻平台，同時是遊戲社交平台，除了遊戲種類偏向休閒外，可以說與騰訊的遊戲業務正面交鋒。
實際上，字節跳動並非首次「染指」騰訊的市場。兩家公司在「泛娛樂」的範圍上已開始交鋒。例如字節跳動推出名為「番茄小説」的網絡文章平台、影業推出「西瓜影業」、在動漫領域的推出「半次元」平台等，部分對應騰訊旗下閱文集團 （00772） 的業務，今年4月字節跳動更推出由網文改編的遊戲《花亦山心之月》。
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編輯：謝克迪