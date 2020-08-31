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【大行點睇】6大內銀半年少賺700億　摩通：總體業績令人失望

股樓投資 16:08 2020/08/31

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6大內銀悉數公布業績，工商銀行(01398)半年賺1487.9億元人民幣（下同）稱冠；其次是建設銀行(01398)，賺1376億元排第二；農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、交通銀行(03328)排3至5，分別賺1088億元、1009億元、365億元；最後郵儲銀行(01658)淨利潤為336億元。

6大國有銀行中，除郵儲銀行淨利潤同比下滑一成之外，其餘5行淨利潤均呈現兩位數的負增長，其中，交通銀行淨利潤同比下滑最多，降幅為14.61%。總體而言，六大國有行上半年歸母淨利潤較去年同期減少約714.1億元。今日內銀顯著受壓，其中郵儲行一度大跌一成。

摩根大通就發表報告指，4大內銀今年第二季純利下滑大致符合預期，但無論如何，綜合總體業績仍令人失望，第二季撥備前利增長較首季放緩，手續費增長走弱及淨息差受壓；資產質素則好壞參半，4大內銀不良貸款比率持續上升，但拖欠貸款有所下滑。

該行指在4大內銀中，中國銀行季績屬最佳，今年第二季若撇除一次性商品產品虧損因素後，季內撥備前利潤按年升10%。內地4大內銀第二季撥備前利潤按年升3%，較首季增幅6%有所收窄，主要受淨息差收窄影響(按年收窄5個基點及按季收窄10個基點)。

該行表示，4大內銀資產質素則好壞參半，農行不良率升3個基點、中行升2個基點、工行及建行按季升7個基點，而農行、建行及工行均進取地增加不良貸款撥備確認。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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