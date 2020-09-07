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【落糖落鹽@iM網欄】Bagel•貝果—文青健康新貴 無油無糖的「水煮」麵包？（內附食譜）

名人薈萃 10:32 2020/09/07

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一眨眼，小學生們的暑假快要過完，時間卻好像依舊停在1月，其實他們放了將近七個月的暑假。就要踏入9月，果真一年容易又中秋，家姐細妹都要開學了！雖然小妹只能坐在電腦前面上8至1的課，但早餐不可少，才可以元氣滿滿地上課！

近年貝果從台灣紅到香港，不少brunch店和café都會出現它的身影。材料簡單，無奶無油，而且低糖，煙煙韌韌的bagel可以說是減肥一族饞麵包時的“Best Cheat”！

Bagel的起源眾說紛紜，傳說在奧地利的一位猶太麵包師傅，為了紀念當時波蘭國王戰勝土耳其，製作出馬鐙形狀的貝果來紀念驍勇善戰的騎兵。馬鐙在德語為bügel，後來貝果就因此叫bagel了。不像doughnut被後人以各種創意做成不同形狀，中空形狀可謂bagel幾百年不變的signature。
當時猶太人把bagel弄成中空是為了以繩子或棍穿過孔洞，隨身攜帶，時至今日，bagel與方便二字依舊離不開關係。猶太人在60年代將bagel帶入美國，適逢婦女紛紛投入勞動市場，或是受卡夫「Philly & Bagel」（費城忌廉芝士）的廣告影響，bagel成為了美國流行的早餐午餐之選。一件bagel，一杯咖啡成為紐約人匆忙的上班路上的「must-have items」。

弄bagel的材料十分簡單，新手絕對容易上手！
 

  • 材料：
  • 240g 高筋麵粉
  • 2g 乾性酵母
  • 20g 砂糖
  • 4g 海鹽
  • 145ml± 溫水(40℃)

 
步驟：

  • 1）     將麵粉、酵母、砂糖混合。
  • 2）     逐少加入溫水到乾材料裡直到成團。
  • 3）     加入海鹽，並繼續用中速攪拌10到15分鐘，直至麵團光滑不黏手。手揉的話要揉起碼20-30分鐘才可以揉出咬口。
  • 4）     將麵團收口，光滑面朝上，蓋上保鮮紙並在室溫發酵35分鐘至兩倍大小左右。手指沾麵粉戳入麵團，不黏手且凹洞有輕微回彈即可。
  • 5）     取出並將麵團排氣，分割成6份（每份大概65g）。
  • 6）     將麵團滾圓，蓋上保鮮紙鬆弛20分鐘。
  • 7）     準備六張10x7cm的牛油紙。
  • 8）     用擀麵棍將麵團擀成長方形左右形狀。
  • 9）     從上往下捲，收口處捏緊。
  • 10）   將整條麵團用手滾一滾，如果喜歡中間的孔洞大一點的話就將麵團滾得細長一點，但粗細要儘量平均。
  • 11）   將其中一邊擀平，並將另一端放上去。仔細地將收口捏實才不會鬆開變形。
  • 12）   如果還是粗細不一的話，可以用手再拉撐一下已成圈的麵團。
  • 13）   有接口的那面朝下，放在準備好的牛油紙上。
  • 14）   蓋上保鮮紙，放進沒有打開的焗爐，下層放一杯熱水，（如果焗爐有麵包發酵功能，則可打開此模式）發酵30分鐘。
  • 15）   發酵快完成5分鐘前，煮一鍋滾水，並加入15g的糖，待糖融化，將火調到小火。水不用大滾。
  • 16）   將發酵好的麵團取出，並將焗爐預熱至上下火200℃。
  • 17）   將麵團放進滾水，每面煮30秒。如果喜歡貝果更有咬口的話可以每面煮45秒至一分鐘。
  • 18）   燙好的麵團放在已經放上牛油紙的烤盤上。如果想Bagel更金黃色的話可以先刷蛋液（蛋黃+一茶匙水），再隨意灑上喜歡的果仁。這次我灑了傳統的黑白芝麻，腰果碎及燕麥。我這次沒有刷蛋液。
  • 19）   200℃烤 15到20分鐘，出爐放上晾架即可。

 


小撇步：

  • 1）     不同的麵粉吸水量不一樣，水量視乎使用的麵粉而定。
  • 2）     Bagel因為要整型，所以鬆弛必須夠時間，麵團按下去是輕微回彈即可。回彈太快可以再鬆弛，否則整型時麵團會不斷回縮。
  • 3）     滾水加糖可以讓bagel表皮變脆，而且可以幫助上色。
  • 4）     Bagel的麵團中水分較少，因此保鮮紙一定要蓋上，如果麵團太乾可以蓋上濕布。我這次在搓麵團的時候剛好對著冷氣風口，麵團乾到裂開，絕對是錯誤示範！

 
Bagel的經典食法是把它橫切一半，塗上cream cheese，撒上小蔥。屋企沒有cream cheese，妹妹的早餐就塗上一半的牛油果醬，加兩片煙三文魚吧！

作者__黃落糖簡介：

聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

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撰文 : 黃落糖

欄名 : 落糖落鹽

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