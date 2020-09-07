【落糖落鹽@iM網欄】Bagel•貝果—文青健康新貴 無油無糖的「水煮」麵包？（內附食譜）

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【平安中@iM網欄】預防牙周病 貓狗都要牙刷刷
一眨眼，小學生們的暑假快要過完，時間卻好像依舊停在1月，其實他們放了將近七個月的暑假。就要踏入9月，果真一年容易又中秋，家姐細妹都要開學了！雖然小妹只能坐在電腦前面上8至1的課，但早餐不可少，才可以元氣滿滿地上課！
近年貝果從台灣紅到香港，不少brunch店和café都會出現它的身影。材料簡單，無奶無油，而且低糖，煙煙韌韌的bagel可以說是減肥一族饞麵包時的“Best Cheat”！
Bagel的起源眾說紛紜，傳說在奧地利的一位猶太麵包師傅，為了紀念當時波蘭國王戰勝土耳其，製作出馬鐙形狀的貝果來紀念驍勇善戰的騎兵。馬鐙在德語為bügel，後來貝果就因此叫bagel了。不像doughnut被後人以各種創意做成不同形狀，中空形狀可謂bagel幾百年不變的signature。
當時猶太人把bagel弄成中空是為了以繩子或棍穿過孔洞，隨身攜帶，時至今日，bagel與方便二字依舊離不開關係。猶太人在60年代將bagel帶入美國，適逢婦女紛紛投入勞動市場，或是受卡夫「Philly & Bagel」（費城忌廉芝士）的廣告影響，bagel成為了美國流行的早餐午餐之選。一件bagel，一杯咖啡成為紐約人匆忙的上班路上的「must-have items」。
弄bagel的材料十分簡單，新手絕對容易上手！
步驟：
小撇步：
Bagel的經典食法是把它橫切一半，塗上cream cheese，撒上小蔥。屋企沒有cream cheese，妹妹的早餐就塗上一半的牛油果醬，加兩片煙三文魚吧！
作者__黃落糖簡介：
聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。
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撰文 : 黃落糖
欄名 : 落糖落鹽