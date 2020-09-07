【育兒時在思@iM網欄】粟粉變身玩具！教你自製3種大人都愛不釋手的玩意！

近月逛超級市場，遇上部分貨架空空如也，大家已司空見慣。不過有次經過糧油雜貨類貨架，竟發現缺貨的不再是早前人人變身麵包師傅時狂掃的麵粉，而是對我來說從來不是必需品、卻剛剛想買的粟粉！

不精於烹飪，對我來說粟粉、生粉、豆粉都是用途差不多的食材，準確一點而言，當我知道本地出售的粟粉原來大多是化學製品後（看看成份表便知道），粟粉已即時被剔出我家廚房食材之列。那麼為甚麼我要買粟粉呢？ 變身「專業玩家」後，答案只得一個：「因為好玩！」如果閣下想處理掉家中積存的粟粉，不妨用來玩吧！

今次介紹三個主要用粟粉製作的messy play，分別是動力沙(kinetic sand)、雲朵泥膠(cloud dough)及神奇流體(oobleck)。這類感官遊戲，可以幫助小朋友，特別是幼兒學習探索，刺激感官發展。由於沒有遊戲規則，讓小朋友自由探索玩樂，亦可讓孩子發揮創意。在疫情下，爸爸媽媽們沒法子帶小孩到沙灘踩沙玩水，讓小腳小手探索大自然，小朋友長期留家抗疫，也把家中玩具都玩到厭時，家長們就走到廚房看看吧！那裡會有你的kill time救星呢！另一個吸引之處是，這三個玩意均只需要兩項材料便可，做法亦非常簡單。

1 動力沙

沒聽錯！百貨公司動輒上百元的動力沙也可以自製。材料是粟粉及bb油。我個人比較喜歡bb油的香味，然而若果是怕幼兒不慎放入口中，亦可轉用食油。粟粉及油的黃金比例是8:1，建議將油逐少逐少加入，並不斷以手拌勻，尋找出自己喜歡的質感。這種自製動力沙跟買回來的分別是黏度較低，然而只要用力捏一捏，仍能有塑形效果。家長可以準備塑形工具、沙灘玩具或煮飯仔等玩具，讓小孩隨意選擇怎麼玩。想增加趣味，亦可加入食用色素，製作猶如彩虹的動力沙。

2 雲朵泥膠

甚麼是雲朵泥膠？我會形容它是泥膠跟動力沙的中間版，可以輕易塑形，卻比一般泥膠更軟滑，同樣是大人也愛不釋手的感覺。材料是的粟粉及護髮素。護髮素做出來的效果最幼滑，然而若果不捨得用護髮素來玩，也可用洗頭水/洗手液/代替，雖然沒有清潔功能，但玩完後總會自我感覺良好，覺得雙手很乾淨，哈哈！想滋潤又香噴噴，則可以潤手霜代替，愛做實驗的在思媽媽試過，十分喜歡！

3 Oobleck

只聽名字不會知道是甚麼吧？Oobleck 這個聽上去很像擬聲詞的名字，是源自美國童書作家Dr.Seuss的 《Bartholomew and the Oobleck》一書，講述一個叫Bartholomew的男孩，要從一灘叫Oobleck的綠色流沙狀物體中拯救自己王國的故事。Oobleck 既像固體，也像液體。當你施加壓力時，它會以強硬對抗，就像它的中文釋名「毆不裂」，你怎麼拍打，它都不會裂開。然而當你不施加壓力，它就像液體一樣，會慢慢你手上流走。很神奇吧？做法也相當簡單，先開1.5至2杯水，再將1杯粟粉慢慢加入攪拌則完成。那種神奇感覺要自己試過才明白，快快動手做吧！

▲ 雲朵泥膠是比較柔軟的泥膠，若以護膚素或潤手霜製作，質感會更軟綿綿。

▲ 自製的動力沙雖然黏性不及坊間買回來的強，但仍能輕易塑形。

▲不斷捏著Oobleck可以令它成形，然而一鬆手，它就會立刻變成像液體一樣。

作者在思_簡介： 曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衰自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。

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