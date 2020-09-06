【無與輪比@iM網欄】駕駛與玩車的樂趣 車，對你是甚麼？

有幸獲編輯邀請，在財經傳媒旗下的網站專欄撰文，分享筆者本業之外的興趣。筆者打從入行開始已在財經界「搵食」，當過記者、編輯、監製，後來在機緣巧合下轉業金融服務業，期間竟有機會參與製作及主持汽車節目。當然，論專業程度，筆者難望車評人項背，因此本欄並不會像汽車傳媒人般反覆試駕試乘，亦不會有荃錦公路及新娘潭路劈灣攻略，而會以用家角度，與讀者分享環球汽車的大趨勢、汽車知識，以至駕駛心得，希望每一位駕駛者，都可負責任地享受每個路程。

很多人會說，香港交通四通八達，汽車不是必須品；更有人會用計算角度，比較每月、每日乘搭的士開支及購置一輛私家車的泊位汽油折舊等開支，「發現」擁有一輛車並不划算。的確，以數字計算，買一輛汽車，已是十數萬至數十萬的支出，養一輛汽車，每月亦要付出數千甚至過萬元的維護費，真正「停又是錢、行也是錢」的玩意。但駕駛以至玩車的樂趣，又豈是金錢可以衡量？養車相對搭車的溢價，正正反映了這種樂趣。

我們要考慮的，就是「汽車對我來說是甚麼？」很多人會回答，擁有一輛汽車令出行「更方便」，但理性分析，除非你居住的是新界偏遠村落，否則一般而這公共交通工具不比汽車差很多；再說，即使居住的地方泊車不是問題，出行的目的地很多時也要解決泊車問題。以筆者為例，家住新界，公司在港島區，只有少量咪錶，泊車已是大費周章的問題；即使有幸覓得咪錶泊位，駕車的最低消費也要136元（計算如下），如果計及來回汽油，上下班交通費逾200元。正如上文所說，比起公共交通，擁有汽車的「方便」是否值得付出溢價？

隧道費：（$8 + $20）X 2 = 56元

泊車費：$8 X 10 = 80元

行程：來回約70km

錢還是其次，汽車是需要維護的，先不說基本清潔與車身護養，現代汽車少說也有上萬件零件，由傳動系統、排汽系統、冷卻系統、懸掛系統，到外觀、內裝、冷氣、音響，全都包含不同的零件及監測感應器（SENSOR），當中亦有不少消耗品，例如風格、機油、輪胎等，車主有責任定期更換。怕煩交給代理定期「返廠」好了？預約回廠卻不是簡單的事，尤其是某些受歡迎品牌，例行檢查放低兩日是等閒事，一個不小心錶板亮起維修燈（筆者多稱之為「跌錢燈」），輕則壞SENSOR，重則個別系統出問題，勞心費力。

讀到這裡，如果你仍然認為，汽車能帶給你樂趣，你應該是不太理性的人——但喜歡某樣東西，的確毋須太多理性：深夜下班後在公路上開著輕音樂獨處、假日接載家人往郊外舒展，都是公共交通工具不能給予的樂趣，不同的油品、消耗品，對行駛的細微影響，不論是好是壞，細心感受又是另一種樂趣，而當你能明白滿身大汗洗車完畢亮麗車身帶給你的愉悅，你更不會懷疑，汽車對你而言是甚麼。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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