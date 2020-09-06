  • 27°C
香港時間 : 2020906日 (日) 06:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【無與輪比@iM網欄】駕駛與玩車的樂趣 車，對你是甚麼？

名人薈萃 06:30 2020/09/06

分享：

有幸獲編輯邀請，在財經傳媒旗下的網站專欄撰文，分享筆者本業之外的興趣。筆者打從入行開始已在財經界「搵食」，當過記者、編輯、監製，後來在機緣巧合下轉業金融服務業，期間竟有機會參與製作及主持汽車節目。當然，論專業程度，筆者難望車評人項背，因此本欄並不會像汽車傳媒人般反覆試駕試乘，亦不會有荃錦公路及新娘潭路劈灣攻略，而會以用家角度，與讀者分享環球汽車的大趨勢、汽車知識，以至駕駛心得，希望每一位駕駛者，都可負責任地享受每個路程。

很多人會說，香港交通四通八達，汽車不是必須品；更有人會用計算角度，比較每月、每日乘搭的士開支及購置一輛私家車的泊位汽油折舊等開支，「發現」擁有一輛車並不划算。的確，以數字計算，買一輛汽車，已是十數萬至數十萬的支出，養一輛汽車，每月亦要付出數千甚至過萬元的維護費，真正「停又是錢、行也是錢」的玩意。但駕駛以至玩車的樂趣，又豈是金錢可以衡量？養車相對搭車的溢價，正正反映了這種樂趣。

我們要考慮的，就是「汽車對我來說是甚麼？」很多人會回答，擁有一輛汽車令出行「更方便」，但理性分析，除非你居住的是新界偏遠村落，否則一般而這公共交通工具不比汽車差很多；再說，即使居住的地方泊車不是問題，出行的目的地很多時也要解決泊車問題。以筆者為例，家住新界，公司在港島區，只有少量咪錶，泊車已是大費周章的問題；即使有幸覓得咪錶泊位，駕車的最低消費也要136元（計算如下），如果計及來回汽油，上下班交通費逾200元。正如上文所說，比起公共交通，擁有汽車的「方便」是否值得付出溢價？

隧道費：（$8 + $20）X 2 = 56元

泊車費：$8 X 10 = 80元

行程：來回約70km

錢還是其次，汽車是需要維護的，先不說基本清潔與車身護養，現代汽車少說也有上萬件零件，由傳動系統、排汽系統、冷卻系統、懸掛系統，到外觀、內裝、冷氣、音響，全都包含不同的零件及監測感應器（SENSOR），當中亦有不少消耗品，例如風格、機油、輪胎等，車主有責任定期更換。怕煩交給代理定期「返廠」好了？預約回廠卻不是簡單的事，尤其是某些受歡迎品牌，例行檢查放低兩日是等閒事，一個不小心錶板亮起維修燈（筆者多稱之為「跌錢燈」），輕則壞SENSOR，重則個別系統出問題，勞心費力。

讀到這裡，如果你仍然認為，汽車能帶給你樂趣，你應該是不太理性的人——但喜歡某樣東西，的確毋須太多理性：深夜下班後在公路上開著輕音樂獨處、假日接載家人往郊外舒展，都是公共交通工具不能給予的樂趣，不同的油品、消耗品，對行駛的細微影響，不論是好是壞，細心感受又是另一種樂趣，而當你能明白滿身大汗洗車完畢亮麗車身帶給你的愉悅，你更不會懷疑，汽車對你而言是甚麼。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比@陳政深的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 無與輪比

下一篇文章

【騰訊700】騰訊微博本月28日起 正式停止營運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【網民熱話】5年前為求婚　盡沽60手騰訊　男子少賺2300萬「哭成淚人」
【網民熱話】5年前為求婚　盡沽60手騰訊　男子少賺2300萬「哭成淚人」