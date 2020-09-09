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【寸心是福田@iM網欄】 如何提升快樂指數? 十二個增進快樂的方法！

名人薈萃 06:24 2020/09/09

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最近，面對肆虐的疫情，有些朋友總是憂慮不快，有些朋友卻泰然處之，甚至不顧一切繼續吃喝玩樂。這當然是性格使然。有人一向多愁善感、焦慮緊張；但有人一向樂天開朗、性格陽光。但，無論哪一種性格特質，每個人的內心，其實都總在渴求快樂。到底，我們可以從根本上，變得更快樂嗎？

近日讀了 The How of Happiness 一書 (中譯《這一生的幸福計劃》)，書內對於每個人何解會有不同的快樂程度，提出研究，更列出相關科研成果作者Sonja  Lyubomirsky 是加州大學心理學系教授，專注研究快樂之道，她最感興趣的一個問題是：「為什麼有些人總比其他人活得快樂？」

或許這本書可以幫助大家找到答案。作者指出，一個人的快樂指數，是由三個部份構成。外在條件只佔10%，其餘90%，來自我們的遺傳基因 (50%) ，再加上行動 (40%) 。

原來每個人與生俱來，都有自己的快樂「設定點」( happiness set point) ，那是指每個人一向的情緒狀態，設定點較高的，代表一向有較多正面情緒，而低設定點則代表個人情緒一向較為低沉。那為甚麼每個人的設定點有所不同？原來，這全是遺傳基因在作怪。

科學家追踪了不同的事故對個人情緒的長期影響，發現不論中了奬券或遇上重大不幸 (如病患)，開心或不快的情緒都只維持一段有限日子，事情過後，情緒狀態，又自然回歸到個人本身的快樂設定點。科學家更研究了雙胞胎的情況，發覺「同卵雙生」比「異卵相生」的，快樂設定點更接近得多。足以證明，基因對於快樂設定點的影響。

科學家還發現，一向較為快樂的人士，大腦左側前額葉較活躍，而擁有較長的「5 羥色胺基因」人士，神經系統對壓力的防衛力亦較強。可見快樂情緒，在生理上完全有跡可尋。

不過，縱然你的快樂設定點不夠高，亦不必氣餒，作者在書中提出一個寶貴觀點：即使個人的快樂設定點不能改變，卻並不代表個人的快樂程度不能改變！

因為，快樂指數還有40%，來自個人行為。書的副題是 A Practical Guide to Getting the Life You Want (獲得理想生活的實用指南) 書中便羅列了十二個增進快樂的方法：

  • 一、表達感恩
  • 二、培養樂觀心態
  • 三、避免「諗多咗」及與人比較
  • 四、行善
  • 五、培養人際關係
  • 六、發展應對策略
  • 七、學習寬恕
  • 八、增加投入忘我的活動
  • 九、品嚐生活樂趣
  • 十、追求人生目標
  • 十一、從事宗教靈性活動
  • 十二、照顧健康

這十二道板斧都是生活中一些切實可行招數，至於細節如何執行，有興趣提升快樂指數的朋友，不妨找原書看看。所以，不管你與生俱來是否擁有快樂基因，生活中還有40% 機會，可透過各種方式，令自己變得更快樂呢！

作者_葉子菁簡介：

曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

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欄名 : 寸心是福田

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