【浸大中醫@iM網欄】寒凝、氣滯及血瘀 如何正確舒緩經痛？

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小時候經痛，大人就會說，「等你結婚有小朋友就自然好」。但是，真是這樣嗎？很多成年婦女仍然有劇烈的痛經情況，嚴重的伴隨作嘔、冷汗、面色蒼白、腹瀉等等。
現在女孩子對付經痛主要有幾種辦法：暖貼、止痛片、薑母茶等。好多女性都會選擇止痛片，因為吃完就不疼，但下個月疼痛仍然會準時光臨。
很多人經痛第一想到生薑紅糖水和熱敷，不少女性表示兩種方法可以舒緩，但是也有很多人覺得沒甚麼效果，因為生薑紅糖水主要醫治的痛經類型為輕微的血虛受寒（紅糖性溫，味甘甜，可補益氣血、健脾暖胃，與生薑結合，可以升發陽氣）。那麼，在中醫看來，常見的痛經有甚麼類型呢？
一、寒凝
這類女孩子平時就比較怕冷，貪吃凍飲，來月經時感覺小腹發涼，一到經期就要用暖袋敷，只要有溫暖的感覺就很舒服。不僅如此，她們平時容易手腳或關節怕凍，尿頻，白帶清晰如水等。
此類虛寒性的痛經，很大程度跟飲食和生活習慣有關，比如喜歡吃凍飲、沙律、大量生果，以前穿襪都是長襪，就是為了包住三陰交這個穴位保暖，而現在大家都是喜歡穿船襪或不穿襪子。同時現在還流行低腰褲，有兩個穴位叫做關元和命門，是不可以隨意露出來的。所以這些該保暖的地方一定要保暖好。
舒缓方法：
1.日間可飲桂花茶。
2.平時或來經時可以多艾灸氣海、關元這兩個穴位。
3.白天多曬太陽（背部），夜晚可用艾葉浸腳。
二、氣滯
這類女孩子可能脾氣會急一些，愛生悶氣，容易緊張焦慮、多愁善感。多伴有歎氣多、脅肋部疼痛、喉嚨異物感、經期乳房脹痛，通常有乳腺增生或甲狀腺等病史。
舒缓方法：
1.平時可以飲合歡花茶、素馨花茶等。
2.可多按摩勞宮、太沖等穴位。
3.盡量保持心情的放鬆。
三、血瘀
血瘀常常跟寒凝、氣滯伴隨出現。這類女孩子可能面部有黑斑或色素沉著、唇乾、月經顏色稍暗、有較多血塊，舌頭有瘀斑，舌底靜脈明顯，痛證比較多，平時皮膚總是無緣無故瘀紫，可能會有子宮肌瘤或外傷病史。
血瘀類型的痛經原因有（1）氣滯血瘀，經常壓抑煩悶，心情不暢，氣堵了，血當然就停了。（2）陽虛受寒，就像把一碗水放到雪櫃裡，在低溫的情況下，水會凝固，血液自然也是如此。（3）氣虛血瘀，氣的力量不夠，不能推動血的運行，血流慢了，自然容易瘀阻。
舒缓方法：
1.平時可飲用山楂紅糖水、紅花等。
2.可多按摩血海、三陰交等穴位。
3.多運動、保持心情放鬆、忌食生冷食物。
當然，經痛分型還有血熱等，自然不是只靠薑糖水就可以解決所有問題。以上只是較為多見的三種類型，如有任何問題，還請諮詢註冊中醫師。
[以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。]
作者_浸大中醫簡介：
簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。
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撰文 : 浸大中醫
欄名 : 浸大中醫