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【有故事的人@iM網欄】都市「義靈」：凡仙，我有話要說 ！

名人薈萃 09:14 2020/09/10

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天使，是天庭使者，向俗世凡人傳達諭命。天使這屬靈，職務就是傳訊息。但當這職務由凡人來執行時，大家對這些不平凡的凡人，卻總帶上一份懼怕。

我們都知道他有特殊能力，都認同他是一個凡間「屬靈」，都叫他「凡仙」。

凡仙從小就極具靈氣，他父母轉述說在凡仙7、8把個月大時，已能說出完完整整的一句說話。歲半時會經常仰起頭，對著空氣稚子的笑。他的妹妹，則老是聽哥哥對她說身邊坐了個大叔，旁邊站著個婆婆。

這孩子太奇特了！奇特帶來的，就是父母對他的生疏。於是，隨者上天賦予之「靈氣」而來的， 就是快速的成長，快速的獨立。但凡仙沒有讓他的靈氣閑著，也沒有趁這靈氣撈點油水，靠這異能，他義務幫忙了不少朋友，朋友的朋友，還有很多他也不認識的，沒實體的。

凡仙的經驗，不像北京故宮1992年宮女事件靈異，也沒有羅布泊沙漠地區雙魚玉佩般神秘，他「通靈」的經驗，來得很自然，但聽起來也頗匪夷所思。其中一種就是動物通靈的異能。

一次，凡仙上朋友家，那是他第一次拜訪，也是第一次見到那貓。貓貓很主動的跳上他的懷抱，捲坐在他的雙臂中。可能男生的臂彎比較結實，抱得特別穩，貓貓擺出一副很滿足的樣子。他抱著那軟綿綿的傢伙，倒也挺舒服的。

朋友很驚訝，對他說：「貓貓從不讓人抱過，驕氣得很，看來你們倆很有緣。」

凡仙回得也坦白：「這不是有緣，是貓貓有話跟你說。」

貓貓說了兩點：第一，接下來的一個月，不讓朋友出差。第二，朋友要減少外出，多留在家。朋友不懂。

他挑明說：「貓貓已經17歲了，要離開了，就是想你陪陪牠。」

朋友半信半疑，但覺得也有點道理，下來的一周，除了多關心貓貓，也每天對貓貓說說話，讓牠聽聽自己的聲音。

一周後貓貓果然倒下來，獸醫也說沒辦法。朋友風風火火的找凡仙幫忙，他也馬上跟貓貓隔空通靈，聽貓貓說最後的幾句話：請主人讓我安然離去，千萬不能安排我安樂死。

他慎重的把話傳了給朋友，然後回過國頭跟貓貓道別，感受到貓貓安然跨離這世界，才算是完整了他的任務。

殊不知朋友還是太擔心了，聽過貓貓的遺言，努力的守了幾個小時。但礙於愛貓心切，看貓貓奄奄的樣子，她還是捨不得，最後請獸醫給牠注射了一針，在朋友的淚和懷抱中完全安靜下來。朋友處理好所有事，特地打電話謝凡仙。他嚇了一跳：「牠不是和妳說好了嗎？」還好朋友在貓貓跨離後才實施安樂死，打那痛心的一針時，貓貓早已不在了。後來凡仙跟我解析，為甚麼不能讓寵物安樂死，這跟人不能自殺的說法是一致的。

作者_寡言簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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