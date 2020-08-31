分享旅行時光 攝出心靈之最 贏取下一趟旅程的兌換券

疫情之下，去不到旅行已經大半年，相信很多人都會不時在家翻看相簿，回味以往旅行的的開心時光。

身為香港其中一間高端旅行社，Jetour捷旅與每一位香港人一樣熱愛旅遊，特意舉辦《The art of 攝出心靈之最》活動，希望連繫各旅行愛好者，互相分享旅行中的難忘時刻。不論是旅行時的滋味盛宴、名勝風光的留念、親朋友好的溫馨時刻、驚喜刺激的瞬間，都歡迎上傳分享。成功被選出的參賽者，不但有機會贏取豐富獎品，包括銀海郵輪及皇家加勒比國際遊輪送出的旅遊大獎(價值高達$40,000)，其參賽作品更有機會連同其他的入圍作品一起被製作成合輯，讓更多人能夠分享你的難忘時刻。立即把你記錄下的珍貴作品上傳吧！

參賽組別

是次活動分別設有相片組別及影片組別，參賽者可同時參與兩個組別，增加得獎機會！每名參賽者最多可遞交三張相片及三套影片。

相片組

• 每個圖像數據的文件不得超過10MB

影片組

• 影片時間長度限制在30秒至1分鐘

獎項及獎品

除了以下豐富獎項及獎品，Jetour捷旅評審團更會每週從相片組及影片組分別挑選出各2名的參賽者，贏取‘優異獎品’，並獲得總值$100的萬寧現金券乙張。

主辦機構

捷旅旅遊有限公司為【The Art Of…攝出心靈之最】的主辦機構。

參賽資格

參賽者必須為年滿18 歲或以上，並持有有效香港身份證的香港居民。

參賽方法

參賽者需於2020年8月31日至2020年10月15日期間上載作品至 www.jetour.com.hk/travel-contest.php 參賽。

比賽流程

比賽條款

捷旅旅遊有限公司(牌照號碼: 353020)保留修改該等條款及細則的權利，而將不會事先發出通知。若有任何爭議，捷旅旅遊有限公司保留最終決定權。詳情請參考【The Art Of…攝出心靈之最】的條款及細則https://www.jetour.com.hk/images/memberEvent/T&C.pdf。

查詢方法

Jetour捷旅攝影比賽官網: www.jetour.com.hk/travel-contest.php

Facebook: Jetour捷旅

Instagram: jetourtravelhk

電話: 3180 9966

關於捷旅旅遊Jetour

捷旅集團有限公司是香港最優秀及具商譽的旅遊服務機構之一，滙聚業內資深及具創意的旅遊專才，發展多元化旅遊業務，包括籌組世界各國旅行團、豪華遊輪假期、自由行及自由團套票、網上機票預訂服務、海外婚旅、海外遊學、私人獨立組團及海外會議展覽及項目管理等。我們更發展主題旅遊如非凡之旅、盛宴行、攝影團等。每個旅程都由專業策劃員設計，別具創意；每個旅行團都由資深領隊帶領，每項服務細節也力求一絲不苟，希望旅客享受每趟旅程。

關於捷旅The art of travel

旅遊服務是一門藝術，由靈感啟發，對極致的追求永無止境。這一理念也以最高標準定義了我們對顧客的品質承諾。這激勵和啟發著我們的員工在履行職責時充分展現關懷和創造力，像打磨藝術品一般匠心獨運，致力打造每一個細節，讓你的旅行成為獨一無二的藝術珍品。

捷旅網頁：www.jetour.com.hk

（資料由客戶提供）