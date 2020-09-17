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【藝文日常晴見@iM網欄】發掘生活的小美好 集絲集扣

名人薈萃 10:32 2020/09/17

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「集物」這習慣，差不多每個人都有，不知不覺間便會儲起某一種，或多種物品，可以是明信片、清酒杯、郵票、等等。我的集物習慣，是少數人有興趣的絲帶、蕾絲和鈕扣。

回想起來，我大概從初中開始就開始愛上「集絲集扣」——收集絲帶、蕾絲、鈕扣、珠仔等等。有些是從禮物包裝保留下來，有些在旅行途中各地蒐集，但大部份則是從九龍深水埗採集的呢！

深水埗汝州街、基隆街、大南街一帶，沿途充斥着售賣各式各樣裁縫配件或手工材料的小店。五、六十年代，香港製衣對蓬勃，這裏曾經是輕工業布匹批發重地，到了八十年代便開始息微了，但還好保留了一部分小街巷，逐漸變成了設計師藝術家蒐集創作材料的好地方！小時候的喜歡嘗試不同的手工藝，不織布洋娃娃、羊毛氈、穿珠首飾、布藝拼貼⋯⋯到近年流行的皮革，以及我最近學習的旗袍縫製，所用到的物料都是在這裏「尋寶」！

近年深水埗成了「文青打卡勝地」，裁縫小店之間多了一間又一間的咖啡店、vintage店與畫廊，多一份藝術文化氣息固然是好事，但卻不能掩蓋這個社區本來的特色。在這個instagram主導的時代，對城市的記錄很容易倚賴視覺層面，相片背後的故事或記憶卻變得愈來愈模糊了。

早前曾經參觀一個以大南街為主題的展覽，策展人及設計團隊結合了對街道的印象，設計出又有趣又與別不同的街道探索體驗。當instagram的post, story, #hashtags盛行，我們也可不可以借用此用「#」的方式發展更多可能性，為被逐漸淡忘的小店建立起「關鍵詞」，把「IG-able」的相片連結起「#」故事或記憶，或許能成為這個時代變遷的小佐證。

大街小巷凝聚了社區，每個角落都隱藏着過去的記憶，也潛在無限創意的火花。這個「悠長」的home office即使無法到處走走探索這個城市，有沒有讓你放慢節奏？觀察多點容易被遺忘卻又近在眼前的東西，可能會令你發掘出生活的小美好。

「集絲集扣」，這些Hidden gem也能糅合於拼貼創作。 Hidden Gem, 2020, mixed media, 15 x 10 cm

 

作者_藝系女生簡介：

Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

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撰文 : 藝系女生

欄名 : 藝文日常晴見

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