【和寵物一起走過的日子@iM網欄】飼養寵物如何家居清潔？　COVID-19與寵物之日常生活影響

相信不少貓奴狗主們在這大半年疫情中，最擔心的莫過於家中老人家，小朋友及一眾毛小孩！ 卡素米近幾個月也收到不少朋友及客人詢問關於和狗狗外出，家居清潔的意見。有見及此，本人將查詢的內容歸納以下意見和大家分享，希望當中也能令你有所幫助。

▲ 記得拖住狗狗不要給他亂舔地

首先最多朋友擔心狗狗外出會感染到COVID-19，有些人更因此暫停了每天帶狗狗散步及到狗公園活動，令狗狗呆在家中情緒會變得容易激動。本人先把狗狗家庭分成三類，第一類家庭為不定期外出散步，第二類家庭為寵物車代步，第三類家庭為固定每天散步及到狗公園活動。如果第一類或第二類家庭的影響比較低，因為他們沒有散步的習慣，所以減少外出次數也不會對他們生理心理有很大負擔，但第三類的狗狗家庭很有機會變得很喜歡破壞，在家中亂如廁，更嚴重的還會變得帶有攻擊性地發脾氣。在疫情期間減少與寵物外出是情有可原，但其實只要適當地選擇散步的時間和地點，如盡量不要在繁忙時間帶狗狗外出，不要聚集在狗公園而選擇較少人的行人路段；另外需要留意盡量不要給狗狗亂嗅探或舔地，回家進門前用可食用消毒藥水抹手腳，便可以有效減少感染的機率。關於散步的好處卡素米將於未來的文章繼續和大家分享。

▲ 疫情期間不要給狗狗躺在街上

第二個最多朋友查詢嘅問題就是家居清潔。相信讀者們都知道市面上，很多對人體無害聲稱可殺滅COVID-19病毒的清潔用品，其實對於寵物們都是帶有毒性，那麼究竟飼養寵物的家庭用甚麼清潔用品比較好呢？其實以上所有清潔用品及消毒劑均帶有不同程度的致敏或有害成份，所以對於本人來說，永遠都是預防勝於治療！除了剛剛提到寵物回家時要用可食用消毒劑消毒手腳外，也請主人回家進門前先脫鞋並立即噴上消毒劑，可以的話不要把鞋子放進屋內；其次回家後請先換回家居服，把用過的衣服立即放進洗衣機防止寵物接觸，最後洗手後才和寵物們互動及交流，那麼在家中便可盡量避免使用清潔劑。

但如果還不放心堅持想每天消毒，獸醫們推薦使用1:99稀釋漂白水，使用程序是首先把地上所有垃圾，塵埃或毛髮清掃乾淨，再以1:99稀釋漂白水消毒，等待10分鐘後用清水徹底洗淨即可。另外市面上橙X寶也是聲稱對寵物無害的安全選擇；而我最推薦的其實是電解出來的強酸水和食用酒精，前者市面上有賣也可買機器回家自行製作，後者多用於BB用品及廚品消毒但相對價錢較高。最後我是不建議主人們額外選購價錢昂貴標榜寵物專用的清潔劑，因為成份其實和普通消毒劑沒有太大分別，也是和漂白水差不多的使用方法。

▲ 如減少外出多點留在家中陪伴寵物

本人家中有二十多隻寵物還有一個七個月大的BB，很明白主人們對是次疫情的擔憂，祝願所有主人和寵物身體健康。如有任何意見或疑問，歡迎Facebook inbox聯絡我，下篇再會。

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