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8萬人圍觀網上拍賣2千萬元豪宅 樂視賈躍亭前妻北京物業賣出還債

名人薈萃 17:00 2020/08/31

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創辦內地視頻網、曾叱咤一時的樂視老闆賈躍亭，當年香港樂視以高價投得英超轉播權，為港人認識。樂視於2010年於深交所上巿，巿值曾一度過千億元人民幣。2016年陷財困，一眾債主集體到其北京樂視大廈追債，成為焦點。2017年賈躍亭去美國避債，但向外聲稱搞電動車F1生意，被內地執法機構多次催促回國仍不現身，直至2017年除夕其妻甘薇代夫返國處理債務。

近月上海人民法院指甘薇無履行法律文書的義務被限制出境，據知涉及一筆5.33億元（人民幣、下同）巨債。其位於北京巿辛莊約194平方米的物業及車位，近月已被法院放於阿里拍賣網讓人競投，起標價為1545萬元。物業在拍賣網上架約一個月，共有16人競投，圍觀人數多達近8萬人。至上周日（30日）終以2420萬元售出，比估計巿價2206萬元稍高。

內地傳媒指，此次拍賣出的物業，將還款給內地招商銀行。2015年賈躍亭做手機業務時，向招銀借了27億元。估計賈躍亭及甘薇名下、位於北京的另外兩個已遭查封的物業，亦將被拍賣。2019年10月初賈躍亭在美國申請個人破產重組，而妻子甘薇向四川成都的法院提出離婚，並索賠40億元。樂視於2019年退巿，其股價跌至約1.7元，高峰時其股價曾升逾44元，有指28萬名樂視股民手上的股票要變牆紙。

 

 

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責任編輯：鄭靜珊

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