參加 3香港「Keep on Loving 短片創作大賽」 贏取總值超過$5,500獎金獎品

3 香港舉辦 「Keep on Loving 短片創作大賽」,邀請全港市民以KOL (Keep on Loving) 為主題創作短片,透過網絡發放對生活充滿愛和熱情的訊息,勝出者將贏得超過$5,500現金及獎品。

比賽由即日至9月10日接受報名。參加者須將不長於3分鐘的短片,上載至個人YouTube頻道,設定為不公開模式;另以50字表達短片內容和心目中對KOL的定義,將短片連結及文字簡介電郵至3香港即可參賽。

3香港將根據短片的創意、拍攝技巧,以及是否能將有關訊息帶給觀眾作為主要評審準則,選出最佳短片獎(1名)、最具創意獎(1名)和最佳製作獎(1名)。每位得獎者均可獲現金獎 $3,000 及realme X50 5G智能手機1部 (建議零售價$2,599)。

欲瞭解更多關於「Keep on Loving 短片創作大賽」的詳情,請瀏覽

3香港網頁 https://web.three.com.hk/keeponloving/index.html、

Facebook 專頁 https://www.facebook.com/99581565987/posts/10157278254425988/ 或

Instagram 專頁 https://www.instagram.com/p/CEJq2j3AinF/?igshid=y6yfn68lxd4p 。

(資料由客戶提供)