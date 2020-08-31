  • 30°C
香港時間 : 2020831日 (一) 17:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】供樓真係愈供愈輕鬆？　網民：自住樓樓價升負擔越重！

環球政經 16:23 2020/08/31

分享：

供樓是否會愈供愈輕鬆成為網民討論的一大話題，有網民再開帖指，若只以按揭貸款來看，供樓即使不算愈供愈輕鬆，負擔也不會增加。不過他又提到，供樓除了按揭之外，還有差餉和管理費，差餉更與租金掛鉤，即單位租值愈高，差餉費用便愈高，供樓使費也因此增加。

供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！【下一頁

他又以自己為例，指其2009年買入時值500萬元的單位，七成按揭分25年供，每月還1.3萬元左右。11年後的今天，單位市值1,300多萬元，每月按揭還款仍是1.3萬元，但差餉地租扣除1,500元減免，仍升至3,900多元，證明供樓開支其實仍會增加。

有網民就指，雜費是多了，但心境會完全不同。也有人指：「10年前，你人工都升左一倍啦，仲唔係愈嚟愈輕鬆。」還有人指：「如果你去租樓，樓價愈升租金負擔一樣越愈重，唔會有你著數。」

另有人笑指，出帖者是否寧願沒有樓去租樓住，或是曲綫「曬命」。也有人質疑：「你將層樓買咗佢，其實你已經賺咗幾百萬，咁都唔叫輕鬆左？你諗吓依家現價買入你依家呢間樓，月供一定比你多，咁你都唔叫輕鬆左？」

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責住編輯：楊子瑩

相關文章

【網民熱話】網民放棄買樓 主攻內地股票抗逆市！
2020/08/28
【網民熱話】網民放棄買樓 主攻內地股票抗逆市！
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
2020/08/29
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【網民熱話】兩公婆有餘錢 想買多層樓投資　反而搞到夫妻不和？
2020/08/29
【網民熱話】兩公婆有餘錢 想買多層樓投資　反而搞到夫妻不和？
管理費 買入 差餉地租 樓價 按揭貸款

上一篇文章

【人民幣定存】花旗延優惠　20萬港元兌人幣　1個月定存3.8厘

下一篇文章

【中石化業績】中石化上半年見紅仍派特別息 回抵3.5元可吸納
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【一名經人】羅家聰：轉型
【一名經人】羅家聰：轉型
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬
【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬
【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法
【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？