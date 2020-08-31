【網民熱話】供樓真係愈供愈輕鬆？　網民：自住樓樓價升負擔越重！

供樓是否會愈供愈輕鬆成為網民討論的一大話題，有網民再開帖指，若只以按揭貸款來看，供樓即使不算愈供愈輕鬆，負擔也不會增加。不過他又提到，供樓除了按揭之外，還有差餉和管理費，差餉更與租金掛鉤，即單位租值愈高，差餉費用便愈高，供樓使費也因此增加。

供樓真係會愈供愈輕鬆？ 網民：冇加人工更加要買樓！【下一頁】

他又以自己為例，指其2009年買入時值500萬元的單位，七成按揭分25年供，每月還1.3萬元左右。11年後的今天，單位市值1,300多萬元，每月按揭還款仍是1.3萬元，但差餉地租扣除1,500元減免，仍升至3,900多元，證明供樓開支其實仍會增加。

有網民就指，雜費是多了，但心境會完全不同。也有人指：「10年前，你人工都升左一倍啦，仲唔係愈嚟愈輕鬆。」還有人指：「如果你去租樓，樓價愈升租金負擔一樣越愈重，唔會有你著數。」

另有人笑指，出帖者是否寧願沒有樓去租樓住，或是曲綫「曬命」。也有人質疑：「你將層樓買咗佢，其實你已經賺咗幾百萬，咁都唔叫輕鬆左？你諗吓依家現價買入你依家呢間樓，月供一定比你多，咁你都唔叫輕鬆左？」

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責住編輯：楊子瑩