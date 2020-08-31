【疫市租金】單身客租樓睇風水　單位風水座向好　更易搶客？

各國央行放水，而且利率低企，利好資產價格。不過，部分投資者擔心股市波動，傾向買樓收租。一般來說，只要屋苑交通方便，生活配套好，自然吸客。值得留意的是，身在華人社會，不少人相信風水命理，若單位風水好，租金是否更有保證？翻查近期成交，有租客搵盤時，講明要風水好。

香港置業沈行進說，淘大花園H座高層3室，兩房間隔，向西南望海景，實用面積約378平方呎，月租原叫價14,500元，終減價700元，以月租13,800元租出，實用呎租約36.5元，低市價約5%。他續說，新租客為單身人士，搵盤時已要求風水座向要好，且指定要租淘大花園，故終精選上述租盤，除了風水座向因素外，上述單位裝修企理，故該租客睇樓兩次，便決定承租。

既然單位質素好，何解仍要低市價出租單位？沈行進解釋說，屋苑租盤多，加上租客爽快，故業主不介意減租數百元，更情願盡快出租單位。至於風水座向較好的單位會否更值投資，他認為不一定，以放租為例，買家多數看單位裝修是否企理。

談到近期市況，他坦言，雖然近期市況好轉，惟在過去周末，睇樓量不升反跌，始終不少筍盤已消化，目前淘大花園最平叫價610萬元起，單位為兩房間隔。

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