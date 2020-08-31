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【大行點睇】花旗一個月內第二次唱好比亞迪電子　全因睇好其口罩業務？

股樓投資 15:29 2020/08/31

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花旗今日發表研究報告指，比亞迪電子(00285) 次季業績好過預期，收入按年升77%至228億元人民幣(下同)，但仍輕微低於該行預測，相信是受疫情及華為事件影響。而集團受惠口罩業務貢獻，期內毛利率13.3%，按年升7.8個百分點，好過該行預測，而次季淨利達18.15億元，好過該行預期5%。花旗繼續維持「買入」評級及目標價。

花旗上次報告上調比亞迪電子今明兩年每股盈利預測162%及76%，以反映以口罩業務的可持續貢獻。由於集團目標為保留口罩業務，因此該行現時採用了對其口罩業務的估值。將其目標價大升1倍有多至，由14.5元升至38元，評級維持「買入」。

該行亦相信，雖然集團近期股價急升，但其口罩業務價值並未完全在股價上反映。而且在疫情下，核心業務仍進展良好。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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