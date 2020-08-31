【在家工作】港企送員工餐飲津貼　戶戶送電子禮品卡疫情間銷量增9倍

▲ 戶戶送企業版最新市場趨勢顯示，疫情開始至今，在香港，由企業派發給員工的戶戶送電子禮品卡的銷量，錄得超過9倍增長。(戶戶送企業版網站圖片)

疫情期間，不少企業希望為員工提供更多獎勵和津貼以提升士氣。戶戶送企業版最新市場趨勢顯示，疫情開始至今，由企業派發給員工的戶戶送電子禮品卡的銷量，在香港及新加坡分別錄得超過9倍和3倍的增長。

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自二月開始，為了讓員工可以在家工作時加強彼此聯繫，加入戶戶送企業版的香港和新加坡企業數量錄得4倍增長。戶戶送估計，隨著工作方式的變化，在家工作時的餐飲需求將會持續存在。

本港行業趨勢方面，保險和法律業的企業，最常使用戶戶送電子禮品卡服務。企業會由以往在辦公室提供午餐予員工享用，演變至現時為員工提供個人用餐津貼，用作與團隊進行網上午餐聚會。擁有超過1,000名僱員的大型企業，傾向按部門購買電子禮品卡，而非一次性地為所有部門購買。

與新加坡對比，香港企業願意為員工購買電子禮品卡的數量是新加坡企業的5倍，但大多數香港員工只能在辦公室工作時才能使用食物津貼。香港企業為在家工作的員工，採取更靈活的送餐政策的數目，比新加坡少3倍，新加坡企業允許員工在家工作時，使用津貼訂購食物，並在員工的工作時間延長時，允許他們在非午餐時段下單。

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責任編輯：朱悅瀅