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【善聞拾慧@iM網欄】學校開課 是時候檢視基層學童的支援了

名人薈萃 08:02 2020/09/01

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隨著香港的學校9月開課，我就想到現時仍有不少學生正因為電子設備不足而受到困擾。根據民社早前的調查，4成受訪家庭表示並無任何電腦設備，而社區組織協會近日的調查亦發現，逾九成半貧窮學童對在家開學感到無奈或不開心。

隨著學校開課，基層學童的電子學習資源不足，為他們提供直接援助就最為逼切。在疫情爆發期間，當時就有一些非牟利組織、專業組織、商界都推出了不少電腦捐贈計劃，協助學童上網、學習，隨著學校開課，我們現時亦是時候再度審視有關需要。

除此之外，提升能力同樣重要，這裡說的能力不單是學生的學習能力，還是教學以至家庭的整體提升。事實上在疫情之前，相信沒有人會想過我們的學習、教學模式會有如此大的改變，所以如何為學校、教師以至家長提供更多優質的教學資源，亦是我們需要思考的問題。

優質的教育是社會未來發展的基石，疫情當前，我們實在需要連結更多不同界別、階層的力量，為學生謀求更大的福祉，確保他們不會因為學習資源不足而落後人前。

作者_張樂芹簡介：

社會創新策略顧問，亞太區青年發展基金 共同創辦人，相信比起成功，我們更應學習面對失敗，亦希望透過創新教育與 科技可以拉近青年貧富的差距，找回社會的流動力。

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