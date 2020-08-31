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中信里昂CEO上任16個月後突辭職　涉及中信證券重整全球架構（第二版）

即市財經 18:42 2020/08/31

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中信里昂（CLSA）行政總裁Rick Gould上任16個月後突然離職，並未有交代原因。

中信里昂（CLSA）行政總裁Rick Gould上任16個月後突然離職，並未有交代原因。中信里昂證券高層近期紛紛出走，除了Gould及其前任，自2019年初以來，離職的高管包括中信里昂證券的董事長、財務總監、營運總監和司庫、以及研究、法務、銷售和交易、公關和人力資源部門的主管。

Gould在中信里昂紐約辦公室工作5年，直到去年4月才搬到香港擔任行政總裁。他此前曾在摩根士丹利（Morgan Stanley， MS）和彭博（Bloomberg LP）工作。

Gould的前任、長期擔任中信里昂證券行政總裁的施立宏（Jonathan Slone）於2019年3月離職，在那之前幾周，中信里昂證券時任董事長唐臻怡離職，並由中信證券自己的董事長張佑君接任。張佑君現在擔任這兩家集團的董事長。

根據內媒報導，Rick Gould離職是由於中信證券重整全球架構，主力負責集團海外業務、總部位於香港的中信里昂，未來將不再設置行政總裁一職。中信證券曾希望透過中信里昂之名打造「中國高盛」，但7年來效果未如理想，今次重組正是中信證券強化自身品牌，淡化中信里昂的戰略方針。消息又指，Rick Gould現已逾60歲，已達到退休的年齡，因此不再留任。

（第二版加入內媒報導中信證券重組）

相關文章：證監會譴責中信里昂、信証和北控違回購守則 場外交易以場內交易申報

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編輯：吳敏芳

 

辭職 香港 中信里昂

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