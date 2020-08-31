中信里昂CEO上任16個月後突辭職

▲ 中信里昂（CLSA）行政總裁Rick Gould上任16個月後突然離職，並未有交代原因。

中信里昂（CLSA）行政總裁Rick Gould上任16個月後突然離職，並未有交代原因。中信里昂證券高層近期紛紛出走，除了Gould及其前任，自2019年初以來，離職的高管包括中信里昂證券的董事長、財務總監、營運總監和司庫、以及研究、法務、銷售和交易、公關和人力資源部門的主管。

Gould在中信里昂紐約辦公室工作5年，直到去年4月才搬到香港擔任行政總裁。他此前曾在摩根士丹利（Morgan Stanley， MS）和彭博（Bloomberg LP）工作。

Gould的前任、長期擔任中信里昂證券行政總裁的施立宏（Jonathan Slone）於2019年3月離職，在那之前幾周，中信里昂證券時任董事長唐臻怡離職，並由中信證券自己的董事長張佑君接任。張佑君現在擔任這兩家集團的董事長。

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編輯：吳敏芳