【保就業第二期】香港寬頻再申領保就業 首輪補貼「變相加薪」香港員工

▲ 香港寬頻宣布，將政府的工資補貼全數給予香港人才。

香港寬頻 （01310） 宣布，已從政府取得的「保就業」計劃第一期工資補貼，並全數發放予約3,500名香港員工，不會扣減員工現行從公司所領薪金，以及遵守有關資助條款規定保留人手。另外，集團指，當收取政府在未來數月發放的第二期工資補貼後，也會把全數撥款給予人才。

除香港寬頻之外， 香港電視 （01137） 、新鴻基地產 （00016） 旗下物業管理公司也表態，參與第二輪「保就業」工資補貼計劃。

香港寬頻現時升約2.95%，最新報價14.66元，成交1710萬元。

香港寬頻稱，已把從新加坡、馬來西亞、中國內地及澳門政府所得的不同業務資助額，以一次性補助方式給予當地超過2,500名人才，每人可獲的補助金額折合約3,000至25,000港元不等。

香港寬頻指出，由今年2月起，集團先後推出多項逆境同行援助措施，包括豁免住宅固網服務及企業方案客戶一個月服務月費，為企業客戶提供免費遙距辦公室方案，為10,000戶有經濟困難家庭提供兩年免費寬頻服務，為長者及殘疾人士院舍提供免費智能手機連流動數據服務，以及為100名大學畢業生提供三個月工作及師友計劃等。

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編輯：陳華