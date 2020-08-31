  • 31°C
香港時間 : 2020831日 (一) 15:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業第二期】香港寬頻再申領保就業 首輪補貼「變相加薪」香港員工

即市財經 15:43 2020/08/31

分享：

香港寬頻宣布，將政府的工資補貼全數給予香港人才。

香港寬頻 （01310） 宣布，已從政府取得的「保就業」計劃第一期工資補貼，並全數發放予約3,500名香港員工，不會扣減員工現行從公司所領薪金，以及遵守有關資助條款規定保留人手。另外，集團指，當收取政府在未來數月發放的第二期工資補貼後，也會把全數撥款給予人才。

除香港寬頻之外， 香港電視  （01137）  、新鴻基地產   （00016） 旗下物業管理公司也表態，參與第二輪「保就業」工資補貼計劃。

香港寬頻現時升約2.95%，最新報價14.66元，成交1710萬元。

香港寬頻稱，已把從新加坡、馬來西亞、中國內地及澳門政府所得的不同業務資助額，以一次性補助方式給予當地超過2,500名人才，每人可獲的補助金額折合約3,000至25,000港元不等。

香港寬頻指出，由今年2月起，集團先後推出多項逆境同行援助措施，包括豁免住宅固網服務及企業方案客戶一個月服務月費，為企業客戶提供免費遙距辦公室方案，為10,000戶有經濟困難家庭提供兩年免費寬頻服務，為長者及殘疾人士院舍提供免費智能手機連流動數據服務，以及為100名大學畢業生提供三個月工作及師友計劃等。

相關文章：

【保就業】新鴻基地產預告啟勝康業再申「保就業」　新地：全數回撥物業惠及業戶

【港視業績】王維基：申請次輪保就業　疫情改變消費模式「返不到轉頭」

【保就業計劃】第八輪保就業僱主名單力新清潔排榜首 佳定及東華三院各獲逾5000萬

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳華

香港股票 香港電視（01137） 新鴻基地產（00016） 物業管理 寬頻 經濟 香港寬頻（01310）

上一篇文章

【港版納指】恒生科技指數ETF混戰　3隻恒生科指各有特色（附科指講解圖）

下一篇文章

中信里昂CEO上任16個月後突辭職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　9月10日上市
【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　9月10日上市
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？