【山地悠遊人生@iM網欄】悠哉又個人化 單車環台 （下）

前文提要：【山地悠遊人生@iM網欄】零碳排之旅 單車環台 （上）

如果習慣享受豪華舒適旅遊方式，或有老人和兒童同行， 推薦小P 提供的包車騎車旅遊服務， 4輪加2輪，7人座奔馳商務車，加上捷安特公路單車，補給車全程跟隨， 想騎就騎， 還可配搭其他活動， 既悠哉又個人化。 小P全方位安排行程，代訂特色民宿和餐廳。全程單反相機拍照服務， 留下美好回憶。 能用最健康最樂活的方式騎車環台！

▲ 小Ｐ包車騎車旅遊， 7人座奔馳。

小Ｐ包車騎車旅遊

Line/Phone:0937239292

2-4人包車，每車每日7,000元台幣

5-6人包車，每車每日9,000元台幣

7人座SUV奔馳商務車，最多可6人一部車。

包車起點限制為台中、彰化，其他縣市將依距離另加收空車費用。

包車一日服務時間為10小時, 每天總距離為300公里。

▲ 小Ｐ包車騎車旅遊

以下是小Ｐ包車提供的經典阿里山、日月潭6日遊行程以作參考， 網址如下

https://lohasbus.wordpress.com

2020/06/06/夏日阿里山踩車趣台版

阿里山最適合戶外活動， 利用踩車的方式漫遊茶園林道，深度體驗原民特色文化，並結合鐵道與森林浴兩大元素，用最舒服的騎車方式盡享大自然的美景！

第一天， 住當地特色三合院民宿，悠哉踩車、品茗。 於茶園木棧道，欣賞唯美日落，幸運的話，還可以欣賞琉璃光夜景。 晚餐是茶園區著名的苦茶油雞 。

第二天， 阿里山茶園林道是茶農主要農用通道，平時沒有車輛經過，是阿里山首選之踩車的秘境，可以欣賞到茶園、竹林、衫林。 穿插帶層次美景，偶而山嵐雲起，還可以遇到絕美的雲海，中途前往原住民咖啡部落，來個真正的Coffee Break。

第三天，阿里山鐵道被美譽為全球三大高山鐵道， 沿著鐵道，探索百年前的伐木古道，來一段穿越時空的知性之旅，並探訪深山中的原民部落， 跟原民學習如何用野生植物製作美味點心。

▲ 漫遊阿里山林道，錯落的晨曦照射在松林之間，雲霧瀰漫在山嵐中

第四天，木材紅檜已列為台灣國寶，阿里山園區有50株千年神木紅檜， 沿著廢棄舊鐵道，尋找最雄偉最具代表性的「水山巨木」，來回步行4公里， 在50年代的懷舊咖啡廳一邊享用午茶一邊欣賞阿里的「塔山日落」。

▲ 阿里山茶園

第五天， 挑戰新中橫公路，海拔2500米，此段公路前身為伐木鐵道，後來修築為高山公路， 騎乘同時欣賞阿里山景色，運氣好還可遠眺台灣最高山玉山的容顏， 完成騎行後到山腳下的溫泉山莊享用高山溫泉，舒緩連日來的肌肉痠痛。

最後一天，輕鬆地在房間內泡溫泉，欣賞玉山的雲霧， 早餐後前往日月潭，輕鬆愜意的踏在世界十大最美的自行車道上， 探訪日月潭的秘境，在湖畔野餐，在最歡愉的氣氛下完成深度的阿里山踩車之旅！

6日行程輕鬆舒適，可按照自己體力情況，隨時調整。每日騎車約4~6小時，全程皆有支援車跟隨支援, 包補給物資， 水、能量棒、水果。

▲ 全程皆有支援車跟隨支援， 包補給物資。

台灣盛產水果，一年四季， 水果都大豐收，草莓、荔枝、芭樂、菠蘿、芒果、西瓜、火龍果等等， 甚至已經過熟到掉了滿地。

路上的金鑽 17 號鳳梨 , 實在好吃！

▲ 一年四季台灣都有各種各樣的水果

▲ 台灣水果大豐收

▲ 台灣盛產水果

另有鼎鼎大名的彰化單車聖地 139 縣道、 花蓮的太魯閣國家公園、最美季節5、6月的花東稻田等等， 臺灣精彩好玩的地方太多，太多了！

▲ 花東稻田

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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