【營銷策略】apm轉換營銷公關策略　冀將線上顧客帶入實體店

▲ apm顆拍場內30個化妝美容品牌，請來多位人氣網紅於流行的社交平台即場於店內進行直播推廣及售賣產品。(apm提供圖片)

隨著消費者習慣改變，商場亦需靈活調整策略，例如新地旗下商場apm近年善用社交媒體與科技，成為其重點營銷策略之一。

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新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎表示，在大數據年代，apm靈活因應新經濟變化，善用社交媒體與科技，創造全方位零售購物、娛樂、互動新體驗。

apm配合數碼科技新發展及新世代顧客需求，在營銷公關策略也採取全新方向，是次apm顆拍場內30個化妝美容品牌，請來多位人氣網紅於流行的社交平台即場於店內進行直播推廣及售賣產品，觸發線上線下熱烈參與，成功把線上的顧客帶到實體商店。馮續指，集團會繼續保持市場觸角，配合數碼科技新發展及透過多元的溝通渠道，為顧客帶來更多線上線下的獨特購物體驗。

同時，apm剛於國際市場雜誌《Marketing Magazine》主辦的「卓越公關大獎2020」中，奪得「最佳社交媒體應用」組別的金獎。

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責任編輯:蘇穎琪