【美股焦點】雀巢以每股34.5美元收購美國食物過敏研究公司Aimmune 溢價約1.7倍

▲ 雀巢集團是次收購預計於今年第4季完成。

雀巢集團公布，與美國食品過敏專業研究公司Aimmune Therapeutics（美：AIMT）達成最終協議，雀巢將以每股34.5美元價格收購Aimmune74.4%股份。 是次交易預計於今年第4季完成。

收購價較Aimmune上周五收市價12.6美元溢價1.74倍。是次交易為全現金交易，等待所有條件滿足後才能完成要約收購。目前Aimmune公司估值為26億美元（約202.8億港元）。

雀巢自2016年起投資於Aimmune，累計投資4.73億美元（約36.9億港元），持股25.6%。

Aimmune昨收報12.6元升5.1%，成交2341.8萬美元（約1.82億港元）。

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編輯：謝卓榮