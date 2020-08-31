  • 31°C
香港時間 : 2020831日 (一) 15:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】雀巢以每股34.5美元收購美國食物過敏研究公司Aimmune 溢價約1.7倍

即市財經 15:08 2020/08/31

分享：

雀巢集團是次收購預計於今年第4季完成。

雀巢集團公布，與美國食品過敏專業研究公司Aimmune Therapeutics（美：AIMT）達成最終協議，雀巢將以每股34.5美元價格收購Aimmune74.4%股份。 是次交易預計於今年第4季完成。

收購價較Aimmune上周五收市價12.6美元溢價1.74倍。是次交易為全現金交易，等待所有條件滿足後才能完成要約收購。目前Aimmune公司估值為26億美元（約202.8億港元）。

雀巢自2016年起投資於Aimmune，累計投資4.73億美元（約36.9億港元），持股25.6%。

Aimmune昨收報12.6元升5.1%，成交2341.8萬美元（約1.82億港元）。

相關文章：【TikTok拆骨】傳Centricus夥Triller斥資200億美元加入收購戰 TikTok否認收到競標

【收購觸礁】蒙牛終止收購澳洲Lion Dairy and Drinks交易 傳遭澳洲政府拒批

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮

收購 經濟 美股

上一篇文章

中信里昂CEO上任16個月後突辭職

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升逾70點　蘋果Tesla拆細道指換馬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】百勝中國9987擬周二招股入場費23636元　9月10日上市
【新股IPO】百勝中國9987擬周二招股入場費23636元　9月10日上市
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億